МиГ-29 получил китайские гиперзвуковые ракеты

181
0
0
Сербский истребитель МиГ-29 с ракетой CM-400AKG.
Источник изображения: Wikipedia

Сербский МиГ-29 получил китайские аэробаллистические ракеты CM-400AKG

Сербский истребитель МиГ-29 российского производства получил китайские аэробаллистические ракеты CM-400AKG. Об этом пишет блог bmpd — Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

На прикрепленном снимке можно увидеть истребитель МиГ-29 с двумя ракетами CM-400AKG класса «воздух — земля». По данным блога, ракета производства китайской компании China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) имеет стартовую массу 910 килограммов, боевую часть массой 150-200 килограммов и дальность полета до 250 километров.

Как утверждает издание Military Watch Magazine (MWM), CM-400AKG способна развивать скорость до шести чисел Маха, что делает сербские МиГ-29 первыми в Европе истребителями с гиперзвуковыми ракетами.

Портал TWZ отмечает, что максимальная скорость CM-400AKG составляет 4,5 числа Маха, то есть ракета не является гиперзвуковой. По данным издания, оружие имеет, в зависимости от головки самонаведения, два основных варианта — противокорабельный и радиолокационный.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что над Тегераном появлялись истребители МиГ-29А и учебно-боевые самолеты Як-130.

В январе обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр пожаловался, что российский истребитель четвертого поколения МиГ-29 никак не хочет исчезнуть.

  В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Сербия
США
Продукция
Як-130
Компании
CASC
CASIC
Проекты
ГЗЛА
