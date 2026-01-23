19FortyFive: Российский истребитель МиГ-29 никак не хочет исчезнуть

Российский истребитель четвертого поколения МиГ-29 никак не хочет исчезнуть, жалуется обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр.

«Советские самолеты продолжают жить дольше, чем сам Советский Союз», — говорится в публикации.

Автор считает МиГ-29 «советским истребителем, который отказывается уходить в отставку». Обозреватель называет индийские военно-воздушные силы (ВВС) одними из ведущих пользователей, которые не только «продолжают эксплуатировать МиГ-29, но и неустанно модернизирующими его на протяжении многих лет».

Другим примером страны, которая использует возможности МиГ-29, автор посчитал Украину.

В декабре председатель президиума «Офицеров России», генерал-майор Сергей Липовой заявил, что истребители МиГ-29, которые Польша собралась передать Украине, имеют израсходованный ресурс.