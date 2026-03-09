Мировая военная авиация 2025: истребители.

По оценкам аналитиков из Janes All the World’s Aircraft глобальная ситуация в военной авиации меняется очень быстро, что обусловлено продолжающимися конфликтами, технологическим прогрессом и изменениями рыночной конъюнктуры.

Война на Украине длится уже четвертый год и все больше превращается в войну на истощение. Наступательная роль пилотируемой авиации в основном сводится к нанесению дальних ударов планирующими бомбами из-за мощных средств ПВО, которыми располагают обе стороны конфликта.

Развертывание средств ПВО побудило каждого из участников конфликта применять свою тактику. ВКС России используют фугасные авиабомбы ФАБ-500/1000/1500 кг с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который превращает их в управляемые планирующие бомбы.

ФАБ с УМПК

Они сбрасываются с большой высоты самолетами Су-34 и планирующим полетом направляются с высокой точностью к целям. В отличие от них, украинские Су-27 и МиГ-29, модифицированные для перевозки американских планирующих бомб малого диаметра (SDGB), обычно на большой скорости и на малой высоте приближаются к российским позициям и сбрасывают оружие, совершая маневр с подбросом вверх, на значительном расстоянии от передовых российских позиций, после чего бомбы планирующим полетом направляются к цели.

Истребители, приобретенные Украиной у западных стран, такие как General Dynamics F-16 и Dassault Mirage 2000-5, в основном использовались украинскими войсками в оборонительных целях для борьбы с роями беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и крылатыми ракетами, запускаемыми Российской Федерацией. В одном из случаев украинские военные заявили, что в декабре 2024 года самолет F-16 сбил шесть крылатых ракет за одну миссию.

На Ближнем Востоке в 2024 году обострились конфликты с Ираном, «Хезболлой» и движением «Ансар Аллах» (также известным как «хуситы»). В апреле 2024 года Иран запустил крылатые ракеты и беспилотники во время атаки на Израиль. Истребители McDonnell Douglas F-15, Lockheed Martin F-35 и Eurofighter Typhoons ВВС Израиля и других стран коалиции, включая ВВС США (USAF) и Королевские ВВС Великобритании (RAF), принимали активное участие в сбивании многих из этих ракет и БПЛА.

Появление истребителей пятого поколения

Истребитель F-35 компании Lockheed Martin продолжает доминировать на рынке самолетов пятого поколения, но другие производители начали конкурировать с ним по мере того, как их собственные разработки становятся более совершенными. Например, Су-57 компании «Сухой» был представлен на двух авиасалонах – в Чжухае в конце 2024 года и на Aero India в начале 2025 года, а J-35A компании SAC был представлен в Чжухае.

Су-57 ВКС России в Чжухае

Параллельно продолжались работы по модификации серийных и экспериментальных самолетов. На авиасалоне в Чжухае были представлены Су-57 с ромбовидным соплом, которое, как предполагается, повышает малозаметность самолета сзади, а также новая двухместная версия истребителя SAC J-20 и палубная версия J-35.

Компания Turkish Aerospace провела первый бой своего истребителя пятого поколения Kaan в феврале 2024 года, а летные испытания и валидация южнокорейского KAI KF-21 с различными боевыми функциями и конфигурациями полезной нагрузки неуклонно продвигались с момента его первого полета в 2022 году, и самолет, вероятно, будет принят на вооружение Республики Кореи с конца 2026 года.

Мировая военная авиация: истребитель KAI KF-21

Индия также продвигает свой проект перспективного среднего боевого самолета (Advanced Medium Combat Aircraft, AMCA), представив его полномасштабный макет на выставке Aero India 2025. Однако до первого полета еще далеко – он ожидается не раньше 2030 года.

Однако продажи самолетов пятого поколения по-прежнему ограничены: F-35 доступен только союзникам США (и появились признаки того, что союзники могут отказаться от запланированных закупок), а продажи российских самолетов пострадали из-за западных санкций и стремления России заменить устаревшие самолеты, что ограничивает их экспорт (хотя Алжир разместил первый международный заказ на Су-57).

В результате остается активным рынок модернизации истребителей четвертого поколения. Заметные улучшения коснулись таких самолетов, как Dassault Rafale F5 и Eurofighter Typhoon (транши 4 и 5), а ВВС США также приняли на вооружение дополнительные истребители Boeing F-15EX четвертого поколения.

Мировая военная авиация: Eurofighter Typhoon

С точки зрения объема заказов на мировом рынке истребителей по-прежнему доминируют платформы предыдущего поколения, в том числе F-15, F-16, Rafale, Saab JAS 39 Gripen, Су-35, HAL Tejas и CAC/PAC JF-17.

Компания Lockheed Martin к концу 2024 года поставила 110 истребителей F-35 в различные страны, и ожидается, что поставки увеличатся в 2025 году. Нидерланды и Италия стремятся увеличить свой парк истребителей F-35, Румыния и Греция также одобрили покупку этой модели. Заказы на Eurofighter Typhoon (62 ед.) и Rafale (72 ед.) продолжают обеспечивать постоянную загруженность производственных линий.

Однако из-за отсутствия двигателя GE-404 поставки индийского Tejas Mk-1A в этом году были отложены.

Совместное китайско-пакистанское производство JF-17 Block III было поставлено в Азербайджан, а Ирак и Бангладеш рассматривают возможность размещения новых заказов. Пакистан также ведет переговоры о приобретении у Китая дополнительных самолетов Chengdu J-10CE.

Разработки нового поколения

В конце декабря 2024 года появились видеоролики с двумя прототипами китайских самолетов, выглядящих весьма современно, – J-36 и J-XX. Обе платформы имели бесхвостовую конструкцию и дельтавидное крыло, что указывало на характеристики конструкции «шестого поколения» и вызвало предположения о том, что Китай может стать первой страной, принявшей на вооружение такой самолет, хотя, как всегда, точное определение того, что представляет собой новое поколение конструкции, остается предметом дискуссий.

Принято считать, что самолеты шестого поколения смогут оставаться малозаметными благодаря стелс-технологиям, будут обладать большой дальностью полета и смогут выполнять сетевые операции с помощью боевых БПЛА.

Next Generation Air Dominance. Эскиз

Разработка американского истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance, над которым работали в течение последнего десятилетия, была приостановлена в середине 2024 года для пересмотра стоимости программы, в то время как стратегический бомбардировщик нового поколения Northrop Grumman B-21, совершивший свой первый полет в конце 2023 года, в настоящее время проходит испытания. В конце 2024 года компания Northrop Grumman получила второй контракт на мелкосерийное производство.

В других странах разработка перспективной боевой авиационной системы (Future Combat Air System) продвигается постепенно после заключения соглашений о распределении работ между странами-участницами — Бельгией, Францией, Германией и Испанией, а глобальная программа боевой авиационной системы (Global Combat Air Programme), разрабатываемая Италией, Японией и Великобританией, продвигается медленно.

В то время как сверхзвуковой крейсерский режим был характерен для самолетов четвертого и пятого поколений, усилия по разработке двигателей для следующего поколения были сосредоточены на двигателях с адаптивным циклом, которые разрабатываются ведущими производителями в США и Европе. В частности, разработка двигателей в рамках программы Next Generation Adaptive Propulsion получила значительное финансирование со стороны США, а проекты двигателей от GE и Pratt&Whitney прошли критическую оценку.

Статус разработки китайских двигателей неизвестен, хотя ожидается, что ими будут оснащаться самолеты шестого поколения. Необычной особенностью более крупного прототипа J-36 была трехмоторная компоновка, при которой центральный двигатель питался от малозаметного впускного канала, расположенного сверху, за кабиной пилота.

Ожидается, что по мере развития также будет совершенствоваться электронная начинка самолетов шестого поколения. Предполагается, что все самолеты будут оснащены конформными несущими антенными конструкциями с широкополосными многорежимными РЛС с активной фазированной антенной решеткой. Распределенные антенны также могут использоваться для управления сетевыми боевыми БПЛА с направленной узколучевой передачей данных.

Продолжение следует…