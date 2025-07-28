Планирующие бомбы России: западная оценка.

По оценке экспертов Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), к марту 2023 года в войне на Украине произошло много событий, ставших причиной появления у ВКС России планирующих бомб с модулями УМПК.

Больше информации на нашем телеграм-канале

По утверждению британских аналитиков, контрнаступления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях в конце 2022 года позволили Украине вернуть под свой контроль сотни квадратных километров. Тем временем Россия пыталась консолидировать свои силы, исправить первоначальные ошибки и подготовиться к украинскому контрнаступлению летом 2023 года. У российских войск уже начинался дефицит артиллерийских боеприпасов: в некоторых точках фронта расход достигал 50 тыс. снарядов в день. Обеспечение боеприпасами становилось серьёзной проблемой. Более того, летом 2022 года Украина получила свои первые РСЗО M142 HIMARS и сразу же начала наносить удары по логистическим узлам и складам боеприпасов ВС России, что привело к необходимости их рассредоточения и усложняло выполнение огневых задач.

Помимо того, высоким риском сопровождалось выполнение задач российскими ВКС. По мере того, как ВСУ начали получать всё больше систем ПВО и ракет-перехватчиков, воздушное пространство стало более опасным для российской авиации. Серьезную угрозу для российских Су-25СМ и Су-24М представляли украинские переносные зенитно-ракетные комплексы. Первые поставки американских ЗРК «Пэтриот» (Patriot) дополнили имевшиеся у Украины советские системы ПВО.

На фоне всего этого появилось новое оружие – «тупая» бомба, оснащённая системой наведения и планирования, которая значительно увеличила дальность и убойную силу этого оружия, позволив ВКС РФ действовать в основном вне досягаемости украинских систем ПВО.

«Тупая» бомба с модулем УМПК под крылом самолета

Применение первых планирующих бомб

Эксперты RUSI полагают, что самое раннее упоминание о российских планирующих бомбах, по-видимому, появилось в пророссийских Telegram-каналах, где в начале 2023 года упоминалась управляемая бомба. Их применение подтвердил Юрий Игнат, спикер ВВС Украины, во время телебрифинга в марте 2023 года. Он сказал: «Российская авиация ежедневно наносит десятки авиаударов и начала использовать крылатые управляемые авиабомбы. На самом деле они появляются в зоне боевых действий каждый день. Перед нами возникла новая угроза: они сбрасывают эти бомбы, не залетая в зону действия нашей ПВО. Бомбы весом 500 кг пролетают десятки километров… с этим нужно что-то делать».

Первые УМПК (унифицированные модули планирования и коррекции) были установлены на «умных» бомбах ФАБ-500 и ФАБ-250 массой 500 и 250 кг соответственно. Эти бомбы общего назначения были произведены в Советском Союзе. Предполагается, что Россия начала войну на Украине, имея запасы в несколько тысяч единиц. Установка УМПК сделала их более точным оружием, но российским войскам потребовалось время, чтобы полностью раскрыть их потенциал.

Они использовались для того, чтобы остановить и разгромить наступающие силы ВСУ летом 2023 года. Сначала мины и барражирующие боеприпасы (ББ) останавливали продвижение украинских формирования, а затем бомбы с комплектами УМПК, артиллерия, ударные вертолёты и ББ завершали разгром. Однако к началу наступления на Авдеевку в октябре 2023 года использование планирующих бомб всё ещё было сопряжено с трудностями. «Удары планирующими бомбами оставались неточными и не были хорошо интегрированы в наземные операции. Это не была непосредственная авиационная поддержка… а сами по себе они не давали решающего преимущества», – написал Майкл Кофман из Фонда Карнеги об операции России в Авдеевке в 2024 году.

ФАБ-1500 с УМПК и аэродинамическим колпаком

Как отмечает М.Кофман, со временем ситуация изменилась: удары планирующих бомб становились всё более точными и эффективными. А к февралю 2024 года «нехватка боеспособной пехоты в сочетании с нехваткой снарядов и неспособностью противостоять российским авиаударам, в конечном счёте, вынудили украинские подразделения отступить», – объясняет М.Кофман. По сути, они позволили российскому командованию воспроизвести массированную огневую мощь.

Некоторые из бомб, о которых пойдёт речь ниже, могут планировать на дальность до 80 км, что позволяет ВКС РФ безопасно применять их за пределами досягаемости украинских систем ПВО. Они применяются в натуральную величину с использованием системы наведения по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS) на основе помехоустойчивой и устойчивой к спуфингу антенны «Комета-М». Антенна используется в ударных беспилотниках «Герань» и российских крылатых ракетах и сочетается с довольно простой конструкцией планирующего крыла. УМПК позволяет превратить стратегические запасы «умных» бомб в оружие, способное внести значимый вклад в военные действия страны при относительно небольших затратах.

Как и в случае с другими новыми российскими вооружениями, такими как ББ семейства «Ланцет», частота применения УПМК со временем неуклонно росла. К марту 2024 года Россия применила 3500 планирующих бомб против украинских позиций, достигнув пика в 250 бомб за два дня в районе Авдеевки, а в среднем в день в период до сентября применялось по 100 бомб.

ФАБ-3000 с раскрытыми крыльями УМПК в полете

Планирующие бомбы стали проблемой для обороняющихся ВСУ. Как правило, российские подразделения сковывают их на позициях, проводя разведывательные атаки небольшими пехотными отрядами, а иногда и бронетехникой при поддержке артиллерии и дронов с видом от первого лица (FPV). Без защиты своих позиций ВСУ рискуют потерять территорию, но, удерживая их, они становятся мишенью для планирующих бомб.

Изначально и в некоторой степени сейчас планирующие бомбы не отличались особой точностью. Однако, в отличие от артиллерии и беспилотников, украинцы ничего не могут сделать, чтобы защититься от них. «Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. Все здания и сооружения просто превращаются в руины после попадания всего одной бомбы», — написал командир 3-й бригады ВСУ в Telegram в 2024 году. Он добавил, что по Авдеевке ежедневно прилетало от 60 до 80 планирующих бомб. Невозможность перехватить их и бомбардировщики, а также разрушительная сила бомб привели к тому, что украинские войска начали испытывать чувство безысходности, которое усиливалось по мере того, как бомбы становились всё более точными.

Разумная достаточность

Как отмечают эксперты RUSI, российскую технику часто считают уступающей западным аналогам, но иногда это сделано намеренно. Что касается боеприпасов, то может быть достаточно иметь недостаточно точную, но очень большую бомбу, чтобы компенсировать недостаточную точность за счёт взрывной силы. Российские военные называют это «разумной достаточностью»: оружие достаточно точное для тех целей, которые перед ним стоят, и нет необходимости в чём-то большем. Планирующие авиабомбы – это воплощение разумной достаточности: простая конструкция позволяет доставить очень значительную полезную нагрузку настолько близко к цели, чтобы добиться желаемого эффекта.

Технология, лежащая в основе УМПК, довольно проста: это металлический корпус с двумя раскладывающимися крыльями. В некоторых разобранных версиях для раскрытия крыльев используется небольшое пиротехническое устройство, а за вращение рулевых поверхностей в хвостовой части отвечают сервоприводы. Иногда на саму бомбу надевается колпачок для улучшения аэродинамических характеристик и снижения воздушного сопротивления. Металлический корпус УМПК крепится к бомбе и включает в себя модуль наведения по сигналам GNSS серии «Комета-М».

Изначально в серии «Комета-М» использовалась четырёхэлементная антенна, однако с развитием украинских технологий радиоэлектронного подавления и спуфинга она стала менее эффективной, поэтому со временем количество каналов увеличилось до восьми, а затем до 12 и даже 16 элементов. Эти дополнительные элементы повысили способность УМПК — и, соответственно, всех российских боеприпасов, использующих «Комету», — более точно определять фактическое местоположение бомбы, а также различать реальные и ложные сигналы.

Согласно показаниям украинских экспертов в области РЭБ, весной 2025 года Россия отказалась от тенденции просто увеличивать количество элементов в антеннах серии «Комета-М» и вернулась к четырёхэлементным и восьмиэлементным антеннам. Украинцы объяснили, что это произошло благодаря внедрению гораздо более эффективных алгоритмов обработки в серии «Комета-M» нового поколения, которые значительно улучшили устойчивость к помехам и подмене и, в свою очередь, позволили более дешевым и экономичным четырех- и восьмиэлементным антеннам снова стать жизнеспособными.

Бомбардировщик Су-34

Комплект УМПК крепится в перевернутом виде к свободнопадающей бомбе, которая подвешивается на подкрыльевых пилонах соответствующего самолета. Обычно в этой роли используется бомба ФАБ-500 М-62, хотя применялись и более легкие, и более тяжелые бомбы. Последние обеспечивают большую грузоподъемность, но меньшее количество боеприпасов на один вылет. Стандартной платформой для их использования является Су-34 — многоцелевой бомбардировщик с расположением членов экипажа бок о бок в бронированной кабине из титанового сплава. Максимальная взлётная масса (МВМ) составляет 44 100 кг, самолёт способен нести 8000 кг боеприпасов, распределённых по 12 узлам подвески, что позволяет использовать до трёх ФАБ-1500. Максимальная скорость Су-34 составляет 1900 км/ч, а практический потолок – 14 000 м.

Су-34 часто действуют парами. Их также часто сопровождают истребители Су-35, вооружённые ракетами класса «воздух-воздух» и противорадиолокационными ракетами. Оружие позволяет самолётам поражать украинские системы ПВО в случае их попытки вступить в бой. После сброса бомб пилот развернёт самолёт и как можно быстрее покинет этот район – несмотря на наличие Су-35 и дальность действия УМПК, они всё равно уязвимы для засад украинской ПВО.

Хотя наиболее распространённым является применение ФАБ-500, в комплектах УМПК используются бомбы разных калибров:

ФАБ-250: масса ВВ 100 кг, дальность поражения личного состава до 120 м.

ФАБ-500: масса ВВ 200 кг, обеспечивает 100-процентную вероятность поражения людей в радиусе 10 м и высокую вероятность ранения на расстоянии до 40 м, а также представляет опасность для личного состава на дальности до 250 м.

ОДАБ-500: снаряжён термобарической боевой частью ОМ-100МИ-3Л.

ФАБ-1500: масса ВВ 670 кг, радиус поражения не менее 100 м. Способен пробить 3 м железобетона и разрушить бункеры, расположенные на глубине до 20 м под землей.

ФАБ-3000: масса ВВ 1200 кг, радиус поражения не менее 230 м. Утверждается, что осколки обладают достаточной энергией, чтобы нанести ранение на дальности до 1200 м.

Бомбардировщики часто Су-34 несут и сбрасывают четыре ФАБ-500 с УМПК против одной цели. Бомбы падают с разницей в несколько секунд и достаточно близко друг к другу, чтобы их поражающие эффекты накладывались.

Разведка для планирующих бомб имеет ключевое значение. Значительная часть российских наведений на цель осуществляется с помощью БПЛА таких как «Орлан-30» и Z-16, которые оснащены лазерными целеуказателями. Кроме того, для определения местоположения украинских войск и нанесения ударов планирующими бомбами используется комплекс РЭБ РБ-341В «Леер-3», предназначенный для обнаружения и геолокации сигналов сотовых телефонов. «Цикл наведения с помощью систем РЭБ обычно намного дольше, чем при визуальном обнаружении, но тем не менее он представляет значительный риск для войск на поле боя, особенно если они сосредоточены вблизи линии фронта и излучают сигнал», — написал М.Кофман в своей статье 2024 года о российской адаптации.

В мае 2025 года также впервые было зафиксировано применение корректируемых авиабомб увеличенной дальности, получивших обозначение КАБ-ПД. По сообщению от 2 июня 2025 года главы Харьковской областной прокуратуры Спартака Борисенко, в Харьковской области были применены четыре КАБ-ПД с дальности около 95 км. Он предположил, что бомбы только тестировались и что дальность их действия может превышать 100 км.

Обнаруженные обломки УМПК-ПД свидетельствуют о том, что крылья модуля стали длиннее и массивнее, что улучшало соотношение подъёмной силы и лобового сопротивления. Соединение с бомбой и внутренние механизмы управления также были более прочными и, вероятно, сочетались с новейшим модулем наведения серии «Комета». С.Борисенко добавил, что бомбы, возможно, также использовались против ВСУ в Сумской области и сбрасывались с Су-34 на высоте 9000 м. при этом, они развивали скорость 700–800 км/ч, что обеспечивало время полёта примерно от 7,5 до 8,5 минут на дальности 100 км. Для украинских солдат это означает, что Россия может наносить удары по целям в тылу Украины, не приближая свои самолёты к линии фронта. Обе стороны, подчеркивают британские эксперты, уделяют этому все больше внимания, пытаясь перекрыть и нарушить логистические маршруты, по которым осуществляется снабжение передовых позиций.

По данным RUSI, Россия заказала 75 000 УМПК для использования в 2025 году. Применение этих бомб и их воздействие, несомненно, будут продолжаться и усиливаться. Маловероятно, что Украина сможет эффективно противостоять им с помощью своих систем ПВО, поскольку количество ракет-перехватчиков ограничено, а сами системы в первую очередь предназначены для защиты тыловых эшелонов и критически важной национальной инфраструктуры.

Как правило, российские самолёты находятся слишком далеко от линии фронта, чтобы их можно было перехватить в воздухе, а увеличенная дальность действия УМПК-ПД только усложнит эту задачу. Глушение и спуфинг, похоже, действительно влияют на эффективность планирующих бомб, хотя средства РЭБ дают лишь временный эффект и должны постоянно обновляться, чтобы соответствовать технологическим изменениям. Украина также начала активнее использовать имеющиеся у неё западные планирующие бомбы, нанося удары по российским подразделениям, которые готовятся к ожидаемым наступлениям.

Источник: euro-sd.com

Больше информации на нашем телеграм-канале