Российский Су-57 обвинили в изменении баланса сил в «подбрюшье НАТО»

Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

MWM: Российский Су-57 в Алжире изменил баланс сил в Северной Африке

Российский истребитель пятого поколения Су-57 в Алжире изменил баланс сил в «подбрюшье Европы» — Северной Африке и западной части Средиземноморского бассейна. Об этом пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Журнал прокомментировал видео с парой Су-57, которые, предположительно, принадлежат Военно-воздушным силам Алжира. Издание утверждает, что североафриканское государство могло заказать у Москвы 12-14 таких самолетов на замену советских истребителей МиГ-25ПД. Согласно MWM, Алжир может стать первой страной в арабском мире и Африке, которая получит самолет пятого поколения, что окажет существенное влияние на баланс сил в регионе.

«Продажа этих истребителей Алжиру значительно изменила баланс сил в воздушном пространстве региона, обеспечив явное превосходство над европейскими истребителями четвертого поколения, такими как Rafale, и в некотором смысле сопоставимый уровень с F-35, быстро закупаемыми членами НАТО и Израилем», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что основной угрозой Алжира в регионе считаются государства НАТО, особенно «после их нападения на соседнюю Ливию в 2011 году, которое привело к массовым разрушениям и дестабилизации страны». «Будучи единственным арабским государством, остающимся вне западной сферы влияния, за частичным исключением Йемена, Судана и Мавритании, Алжир, как ожидается, продолжит сталкиваться с серьезными угрозами своей безопасности со стороны государств Запада, а также их региональных партнеров, включая Турцию, Израиль и ОАЭ», — заключили авторы материала.

В ноябре издание заметило, что Корпус морской пехоты США на учениях Resolute Hunter 26-1, которые прошли на авиабазе Фэллон в штате Невада, отработал уничтожение систем противовоздушной обороны С-300 российского производства, которые имеются у Алжира.

В сентябре портал MWM заметил, что благодаря российскому оружию Израиль не решается бомбить Алжир.

