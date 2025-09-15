Войти
На Западе обвинили Россию в боязни Израиля бомбить одну из арабских стран

Фото: Ammar Awad / Reuters
MWM: Благодаря российскому оружию Израиль не решается бомбить Алжир

Благодаря российскому оружию Израиль не решается бомбить Алжир, пишет западный военно-аналитический журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание заметило, что Иерусалим не решался проводить активную военную кампанию в Сирии до тех пор, пока там находились Вооруженные силы России, тогда как с уходом последних из Ближнего Востока ситуация изменилась. «При наличии лишь небольшого количества современных [истребителей пятого поколения] F-35 на вооружении военный охват Израиля в первую очередь обеспечивался слабостью его противников, а не мощью его собственных возможностей», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что Израиль не решается применять оружие против одной из арабских стран — Алжира. «На Ближнем Востоке и в Северной Африке Алжир остается единственным государством, которое вложило значительные средства в современные средства противовоздушной обороны от незападных поставщиков, причем его сеть радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов, а также парки истребителей и перехватчиков были получены из Китая и России», — отмечает издание.

Согласно MWM, усиление военной мощи бывшей французской колонии активизировалось в 2010-х годах после того, как коалиция ряда западных и арабских стран поддержала восстание в стране, которое привело к ее «погружению в хаос на более чем десятилетие».

Издание уверяет, что в настоящее время Алжир располагает зенитными ракетными системами С-300ПМУ-2, С-400 и HQ-9, более 70 истребителями Су-30МКА и Су-35, а также системами противовоздушной обороны (ПВО) «Бук-М2» и боевыми самолетами МиГ-29М. «Эта сеть [ПВО] занимает совершенно особое место в регионе с точки зрения проблем, которые она представляет для потенциальных атак со стороны Израиля, Турции или западных стран», — пишет портал.

Журнал отмечает, что безопасность Алжира объясняется его независимостью от поставок военной техники западного производства и большими инвестициями в свою оборону. «В результате подавляющей зависимости от западного оборудования таких стран, как Саудовская Аравия, Иордания и Египет, и недостаточного инвестирования в возможности ПВО со стороны других стран, таких как Иран, Алжир остается единственной страной в регионе, чье воздушное пространство защищено от таких атак», — заключает журнал.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Майя Карлин заметила, что Алжир выиграет от появления у него фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 российского производства.

В июле MWM заметил, что в покупке российской ракеты класса «воздух — воздух» Р-77М могут быть заинтересованы семь стран, среди которых присутствует, в частности, Алжир.

