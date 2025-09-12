Войти
В США похвалили российские Су-34 для Алжира

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters
Фото: Sergei Karpukhin / Reuters.

TNI: Алжир выиграет от появления у него российских истребителей Су-34

Алжир выиграет от появления у него фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 российского производства. Самолеты похвалила обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Майя Карлин.

«Закупка Алжиром российских истребителей Су-34, похоже, продвигается», — говорится в публикации.

Автор обратила внимание на появившиеся в сети фотографии Су-34 в камуфляжной окраске Военно-воздушных сил Алжира. «Аналитики подозревают, что эта партия самолетов предназначена для Алжира и, как ожидается, заменит устаревшие штурмовики Су-24М», — пишет Карлин.

Обозреватель отметила мощь вооружения Су-34 — в частности, 30-миллиметровую пушку ГШ-301 с боезапасом в 180 снарядов и ракеты класса «воздух-воздух» малой дальности Р-73. «Алжир, несомненно, выиграет от появления этих истребителей», — заключила эксперт.

В августе журнал Military Watch Magazine назвал Су-34 важнейшим созданным Россией боевым самолетом.

В июле то же издание пришло к выводу, что новые российские боевые самолеты Су-34М получили революционные возможности.

