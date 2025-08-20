Войти
Lenta.ru

В России заметили Су-34 в необычной окраске

64
0
0
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В России заметили экспортный Су-34МЭ в необычной окраске

Экспортную версию российского истребителя-бомбардировщика Су-34М заметили в Жуковском. Самолет построили для военно-воздушных сил (ВВС) Алжира, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на фотографию Су-34МЭ в необычной окраске с оттенками коричневого цвета. Российские Су-34 получили камуфляжную окраску с оттенками синего.

Отмечается, что самолет запечатлели в ходе обучения пилотов в районе аэродрома Летно-исследовательского института имени Громова.

Алжир стал первым экспортным заказчиком фронтовых бомбардировщиков Су-34МЭ. Республика заключила контракт на поставку 14 самолетов.

Ранее в августе стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России очередную партию Су-34.

В том же месяце российский летчик рассказал, что Су-34М позволяет Воздушно-космическим силам России выполнять задачи, которые ранее требовали большого количества ресурсов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Продукция
Су-34
Компании
ЛИИ им. Громова
Минoбороны РФ
ОАК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.08 00:34
  • 1
Комментарий к "Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.08 00:04
  • 0
Комментарий к "Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)"
  • 19.08 22:30
  • 10086
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 19:25
  • 104
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 19.08 18:40
  • 0
Комментарий к "Война или мир"
  • 19.08 17:51
  • 1
В чем преимущества и недостатки калибров стрелкового оружия 7,62 и 5,45?
  • 19.08 14:12
  • 0
Война или мир
  • 19.08 10:39
  • 1
МС-21 опережает Ту-214 по срокам запуска в производство? - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ
  • 19.08 06:48
  • 1
Путин упрочил за Россией статус великой державы. Европе есть от чего ужаснуться (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 19.08 03:50
  • 1
Киев отреагировал на видео с россиянами на трофейной американской технике с флагами РФ и США
  • 19.08 03:44
  • 1
В Китае спустили на воду третью подлодку для Исламабада
  • 19.08 03:18
  • 1
Новая украинская ракета «Фламинго» оказалась британской разработкой
  • 18.08 15:57
  • 1
Медведев перешёл на примирительный тон в отношении Трампа
  • 18.08 14:30
  • 1
Российская армия добивается успехов на земле и в воздухе. Что нужно знать
  • 18.08 12:19
  • 177
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214