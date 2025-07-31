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Стали известны покупатели российского «Скрытного убийцы»

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

MWM: Российскую революционную ракету Р-77М могут купить до семи стран

В покупке российской ракеты класса «воздух — воздух» Р-77М могут быть заинтересованы семь стран. Об этом стало известно западному журналу Military Watch Magazine (MWM).

«Новая ракета обеспечивает революционное улучшение возможностей: ее дальность составляет 200 километров, что значительно превышает 110 километров у предыдущей ракеты — Р-77-1», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что среди других улучшений ракеты, названной изданием «Скрытным убийцей», могли стать оснащенная радаром с активной фазированной антенной решеткой головка самонаведения, позволяющая повысить ее помехоустойчивость и дальность захвата цели.

Наиболее вероятными покупателями Р-77М издание считает страны, которые уже располагают техникой российского производства и заинтересованы в ее модернизации, — Казахстан, Белоруссию, Индию и Алжир, эксплуатирующие самолеты семейства Су-27, а также Египет, использующий истребители МиГ-29М.

Издание не исключает, что покупателями Р-77М могут стать Иран и КНДР, которые сталкиваются с серьезными вызовами национальной безопасности. Эти же государства, как допускает издание, могут решить купить у России истребители С-35 или Су-57 способные переносить Р-77М.

Ранее американское издание TWZ заметило, что появление у российского истребителя Су-35С ракеты класса «воздух — воздух» Р-77М станет серьезным вызовом для Вооруженных сил Украины.

В публикации обратили внимание на сообщения российских СМИ о том, что истребители Воздушно-космических сил России начали применять новую ракету, созданную для самолетов пятого поколения Су-57.

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ПАК ФА
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