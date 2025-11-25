Войти
Lenta.ru

США отработали нападение на Алжир

191
0
0
Фото: dvidshub.net
Фото: dvidshub.net.

MWM: КМП США на учениях отработал уничтожение российских систем ПВО С-300

Корпус морской пехоты (КПМ) США на учениях Resolute Hunter 26-1, которые прошли на авиабазе Фэллон в штате Невада, отработал уничтожение систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 российского производства. Как сообщает Military Watch Magazine (MWM), таким образом Пентагон мог провести учения, нацеленные на подготовку к нападению на Алжир.

По данным западного журнала, в ходе учений использовались макеты, похожие на российские С-300, и, вероятнее всего, отрабатывались сценарии противодействия им. «Макеты дают подразделениям возможность отработать рабочие процессы обнаружения, целеуказания и ведения боя, а также часто имитируют радиолокационные, визуальные и электромагнитные характеристики реальных систем», — говорится в публикации.

Там отмечается, что системы ПВО С-300 российского производства имеются на вооружении Венесуэлы, Алжира и Ирана, а похожими комплексами располагают Китай и Северная Корея. Издание признает, что Пентагон получил доступ к российским С-300 еще в начале 1990-х годов через Украину. Тем не менее, как пишет журнал, современные российские С-300 превосходят советские.

Издание обращает внимание, что использованный на учениях Resolute Hunter 26-1 макет системы С-300 имел пустынный камуфляж, характерный для Ирана, Алжира и Китая. «После интенсивного воздушного нападения Запада на Ливию в 2011 году аналитики неоднократно поднимали возможность аналогичной кампании, запускаемой государствами западного блока против Алжира», — говорится в публикации.

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о передаче иностранному покупателю двух истребителей Су-57.

В сентябре MWM заметил, что благодаря российскому оружию Израиль не решается бомбить Алжир.

По данным издания, в настоящее время Алжир располагает зенитными ракетными системами С-300ПМУ-2, С-400 и HQ-9, более 70 истребителями Су-30МКА и Су-35, а также системами ПВО «Бук-М2» и боевыми самолетами МиГ-29М.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Венесуэла
Израиль
Иран
Китай
КНДР
Ливия
США
Украина
Продукция
HQ-9
Бук-М2
МиГ-29М
ПАК ФА
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
Су-35
Компании
ОАК
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 04:02
  • 11612
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.11 02:53
  • 11
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 25.11 02:38
  • 1
В подразделения ГрВ "Запад" в зоне СВО поступили новые тактические мотовездеходы "Улан"
  • 25.11 02:34
  • 0
Почему русский патриотизм может быть основан только на высших (иррациональных, в том числе) идеалах.
  • 25.11 00:09
  • 1
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 24.11 23:34
  • 1
«Лёгкая добыча для обзорных радаров»: Индия создала новое покрытие для Су-30СМ
  • 24.11 19:46
  • 1543
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.11 17:34
  • 0
Напряжение, от которого ломаются ручки
  • 24.11 16:51
  • 2
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 24.11 15:56
  • 3
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 24.11 06:54
  • 0
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.