США отработали нападение на Алжир

MWM: КМП США на учениях отработал уничтожение российских систем ПВО С-300

Корпус морской пехоты (КПМ) США на учениях Resolute Hunter 26-1, которые прошли на авиабазе Фэллон в штате Невада, отработал уничтожение систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 российского производства. Как сообщает Military Watch Magazine (MWM), таким образом Пентагон мог провести учения, нацеленные на подготовку к нападению на Алжир.

По данным западного журнала, в ходе учений использовались макеты, похожие на российские С-300, и, вероятнее всего, отрабатывались сценарии противодействия им. «Макеты дают подразделениям возможность отработать рабочие процессы обнаружения, целеуказания и ведения боя, а также часто имитируют радиолокационные, визуальные и электромагнитные характеристики реальных систем», — говорится в публикации.

Там отмечается, что системы ПВО С-300 российского производства имеются на вооружении Венесуэлы, Алжира и Ирана, а похожими комплексами располагают Китай и Северная Корея. Издание признает, что Пентагон получил доступ к российским С-300 еще в начале 1990-х годов через Украину. Тем не менее, как пишет журнал, современные российские С-300 превосходят советские.

Издание обращает внимание, что использованный на учениях Resolute Hunter 26-1 макет системы С-300 имел пустынный камуфляж, характерный для Ирана, Алжира и Китая. «После интенсивного воздушного нападения Запада на Ливию в 2011 году аналитики неоднократно поднимали возможность аналогичной кампании, запускаемой государствами западного блока против Алжира», — говорится в публикации.

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха сообщил о передаче иностранному покупателю двух истребителей Су-57.

В сентябре MWM заметил, что благодаря российскому оружию Израиль не решается бомбить Алжир.

По данным издания, в настоящее время Алжир располагает зенитными ракетными системами С-300ПМУ-2, С-400 и HQ-9, более 70 истребителями Су-30МКА и Су-35, а также системами ПВО «Бук-М2» и боевыми самолетами МиГ-29М.