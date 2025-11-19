Войти
Иностранные покупатели получили Су-57

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ.

ОАК передала два истребителя Су-57 иностранному заказчику

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала иностранному покупателю два истребителя Су-57. Об этом в эфире Первого канала заявил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

«Первые два самолета зарубежный наш заказчик, зарубежный партнер уже получил. Они приступили к несению боевого дежурства и демонстрируют свои лучшие качества», — рассказал Бадеха. По словам руководителя ОАК, покупатель самолетов остался доволен.

18 ноября ОАК, входящая в «Ростех», на выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае (ОАЭ) показала экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57 с «Изделием 30». Новый агрегат должен увеличить крейсерскую скорость и дальность полета истребителя и улучшить его стелс-характеристики.

Ранее специалисты издания Military Watch Magazine заявили, что российский Су-57 может оказаться более привлекательным для заказчиков, чем американский F-35. Это связано с тем, что США накладывают определенные ограничения на экспортные варианты своих самолетов, а также некоторые страны не имеют возможности приобрести F-35.

  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Компании
ОАК
Ростех
Проекты
Истребитель 5 поколения
