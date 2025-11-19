Су-57 заметили с «Изделием 30»

ОАК на выставке в Дубае показала истребитель Су-57Э с «Изделием 30»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае (ОАЭ) показала экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57 с «Изделием 30», заметил Telegram-канал AviaNews.

«Объединенная авиастроительная корпорация демонстрирует на авиасалоне в Дубае модель Су-57Э с двигателем АЛ-51Ф1», — говорится в публикации.

Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-51Ф1 («Изделие 30») — силовой агрегат «второго этапа» для Су-57, который в перспективе должен заменить АЛ-41Ф1 — двигатель «первого этапа». Новый агрегат увеличит крейсерскую скорость и дальность полета истребителя и улучшит его стелс-характеристики.

В ноябре 2024-го Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал снимок Су-57 с АЛ-51Ф1.

Тогда же Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) показала новый двигатель для боевых самолетов на международной выставке Airshow China 2024 (Китай).