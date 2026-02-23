Глава НАСА нашел виновных в провале Starliner

Айзекман в провале корабля Starliner обвинил прежнее руководство НАСА

Действующий глава НАСА Джаред Айзекман нашел виновных в провале последней миссии пилотируемого космического корабля Starliner, обвинив в случившемся прежнее руководство агентства, следует из распространенного пресс-службой НАСА заявления.

Агентство опубликовало результаты расследования инцидента с последней пилотируемой миссией корабля Starliner к Международной космической станции (МКС).

«И хотя Starliner был построен компанией Boeing, НАСА одобрило аппарат и отправило на нем в космос двух астронавтов. Технические проблемы, возникшие при стыковке с МКС, были совершенно очевидны», — сказал Айзекман, заметив, что агентство имело ограниченную степень вовлеченности в программу закупок.

В ноябре НАСА сообщило, что американский пилотируемый корабль Starliner компании Boeing в рамках следующей миссии, получившей обозначение Starliner-1, вместо экипажа доставит грузы на МКС.

5 июня 2024 года корабль Starliner с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс стартовал к МКС. 7 сентября он в беспилотном режиме отстыковался от станции. Вместо двух недель астронавты Уилмор и Уильямс находились на МКС более полугода. На Землю они должны были вернуться на том же Starliner, однако из-за многочисленных проблем с ним обратно их вернул корабль SpaceX Crew Dragon.