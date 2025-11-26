Войти
Lenta.ru

Американский пилотируемый корабль Starliner станет грузовым

694
0
0
Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

НАСА: Корабль Boeing Starliner вместо экипажа доставит грузы на МКС

Американский пилотируемый корабль Starliner компании Boeing в рамках следующей миссии, получившей обозначение Starliner-1, вместо экипажа доставит грузы на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает НАСА.

Согласно американскому космическому агентству, контракт с компанией о пилотируемом корабле, заключенный в 2014 году, будет изменен. Теперь в рамках ближайшей миссии Starliner-1, которая состоится не ранее апреля 2026 года, корабль выполнит беспилотную грузовую миссию на МКС. В случае ее успеха следующие полеты корабля на станцию и обратно пройдут с экипажем. Две последние миссии Starliner на МКС остаются опциональными.

«НАСА и Boeing продолжают тщательное тестирование двигательной системы Starliner в рамках подготовки к двум потенциальным полётам в следующем году», — сказал руководитель программы коммерческих экипажей американского космического агентства Стив Стич.

Как напоминает издание ArsTechnica, изначально контракт между НАСА и Boeing предполагал шесть пилотируемых миссий Starliner по ротации экипажа на МКС.

В июне издание SpaceNews со ссылкой на НАСА сообщило, что пилотируемый корабль Starliner отправится к МКС не раньше 2026 года.

В апреле тот же портал рассказал, что компания Boeing отчиталась о сокращении расходов на программу перспективного пилотируемого космического корабля Starliner.

5 июня 2024 года корабль Starliner с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс стартовал к МКС. 7 сентября он в беспилотном режиме отстыковался от станции. Вместо двух недель астронавты Уилмор и Уильямс находились на МКС более полугода. На Землю они должны были вернуться на том же Starliner, однако из-за многочисленных проблем с ним обратно их вернул корабль SpaceX Crew Dragon.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 22:46
  • 2
Раскрыты особенности атаковавших регионы России украинских дронов
  • 26.11 22:40
  • 2
Россия нацелила на Украину свои гиперзвуковые "Цирконы" (The National Interest, США)
  • 26.11 17:37
  • 2
Силуанов: время углеводородного сырья уходит, экономике нужны другие «двигатели»
  • 26.11 17:21
  • 1
В США две атомные подлодки ВМФ России признали бесполезными
  • 26.11 15:40
  • 1
Американский Patriot бессилен на Украине из-за врожденных дефектов
  • 26.11 15:33
  • 11640
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.11 14:11
  • 2
Заключены первые контракты на разработку прототипов средств перехвата для системы ПРО "Золотой купол"
  • 26.11 13:16
  • 4
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 26.11 13:00
  • 1
Комментарий к "«Мы уже обогнали Су-57»: в индийской прессе надеются на собственный истребитель"
  • 26.11 05:38
  • 0
Комментарий относительно советских МПЛА проекта 945А
  • 26.11 04:11
  • 2
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»
  • 26.11 00:22
  • 6
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300
  • 25.11 23:09
  • 1
«Калашников» рассказал о подготовке к серийному производству «Кроны-Э»
  • 25.11 18:08
  • 2
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 25.11 08:59
  • 146
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии