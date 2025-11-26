Американский пилотируемый корабль Starliner станет грузовым

НАСА: Корабль Boeing Starliner вместо экипажа доставит грузы на МКС

Американский пилотируемый корабль Starliner компании Boeing в рамках следующей миссии, получившей обозначение Starliner-1, вместо экипажа доставит грузы на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает НАСА.

Согласно американскому космическому агентству, контракт с компанией о пилотируемом корабле, заключенный в 2014 году, будет изменен. Теперь в рамках ближайшей миссии Starliner-1, которая состоится не ранее апреля 2026 года, корабль выполнит беспилотную грузовую миссию на МКС. В случае ее успеха следующие полеты корабля на станцию и обратно пройдут с экипажем. Две последние миссии Starliner на МКС остаются опциональными.

«НАСА и Boeing продолжают тщательное тестирование двигательной системы Starliner в рамках подготовки к двум потенциальным полётам в следующем году», — сказал руководитель программы коммерческих экипажей американского космического агентства Стив Стич.

Как напоминает издание ArsTechnica, изначально контракт между НАСА и Boeing предполагал шесть пилотируемых миссий Starliner по ротации экипажа на МКС.

В июне издание SpaceNews со ссылкой на НАСА сообщило, что пилотируемый корабль Starliner отправится к МКС не раньше 2026 года.

В апреле тот же портал рассказал, что компания Boeing отчиталась о сокращении расходов на программу перспективного пилотируемого космического корабля Starliner.

5 июня 2024 года корабль Starliner с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс стартовал к МКС. 7 сентября он в беспилотном режиме отстыковался от станции. Вместо двух недель астронавты Уилмор и Уильямс находились на МКС более полугода. На Землю они должны были вернуться на том же Starliner, однако из-за многочисленных проблем с ним обратно их вернул корабль SpaceX Crew Dragon.