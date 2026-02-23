Войти
В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»

Фото: Павел Львов / РИА Новости
19FortyFive: Вскоре ВМФ России лишится своего единственного авианосца

Вскоре Военно-морской флот (ВМФ) России лишится своего единственного авианосца — крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом пишет обозреватель американского журнала 19FortyFive Кристиан Орр.

Автор утверждает, что в ходе решения, которое военно-морские эксперты сочли «абсолютно правильным», ВМФ России, похоже, готов вывести из эксплуатации авианосец «Адмирал Кузнецов», предпочтя «консервацию корабля вместо продолжения его неудачной восьмилетней программы модернизации». В качестве примера одного из таких экспертов обозреватель привел экс-командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

Ранее американский журнал The National Interest выделил тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» — единственному российскому авианосцу — пятое место в мировом рейтинге когда-либо эксплуатировавшихся крупнейших авианосцев.

В январе обозреватель 19FortyFive Стив Балестриери заявил, что единственный российский авианосец был изначально обречен и представляет собой дымящуюся груду обломков.

В ответ на это депутат Андрей Колесник сказал, что время авианосцев уже прошло, и в ВМФ России появились другие, более современные средства вооружения.

Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
ТОФ
№1
23.02.2026 08:15
Время  авианосцев не прошло, а пришло время тех авианосцев ,которые несут самолеты  руководители стай ударных БПЛА.
0
№2
23.02.2026 14:20
Время авианосцев без АУГ и не приходило...
Вот Ясени с Ониксами и особенно с Цирконами, залп которых работает в режиме Роя - это неувядающая классика.
0
№3
23.02.2026 16:35
Цитата, ID: 19190 сообщ. №1
Время  авианосцев не прошло, а пришло время тех авианосцев ,которые несут самолеты  руководители стай ударных БПЛА.

:) БПЛА уровня MQ-9 Reaper, управляемые дистанционно, вполне заменяют в этом смысле пилотируемый самолет.

...
The MQ-9 Reaper is a premier, General Atomics-developed, remotely piloted aircraft used primarily by the U.S. Air Force for long-endurance intelligence, surveillance, reconnaissance (ISR), and precision strike missions. It features a 66-foot wingspan, operates at altitudes up to 50,000 feet, and can loiter for over 27 hours with a 3,750 lb payload.
...
----

И на кого/что Вы собираетесь "натравливать" "стаи ударных БПЛА" посреди открытого океана?

Цитата, ID: 1949 сообщ. №2
Время авианосцев без АУГ и не приходило...
Вот Ясени с Ониксами и особенно с Цирконами, залп которых работает в режиме Роя - это неувядающая классика.

Время АБГ ("боевых", а не "ударных") - это время морских сражений флотов в отрытом океане.
"АБГ" (CBG, Battle) переименовали в 60-ые в "АУГ" (CSG, Strike) не случайно. С тех пор - как и сейчас - цели палубных штурмовиков - НА СУШЕ, на побережьях, или недалеко от них.
Для ГАРАНТИРОВАННОГО противодействия АУГ вполне достаточно иметь современные ПКР в составе береговых ПКРК, и авиацию берегового базирования для разведки, целеуказания, и запуска ПКР воздушного базирования. (Вос)созданием/поддержкой чего русские и занимаются.

"Ясени-М" же сейчас - это оружие атаки, в том числе "стратегического" уровня, так как могут нести до 40 ударных "Калибров" (3М14), или до 32 "Ониксов-М/Цирконов" в вертикальных шахтах (помимо того, что в торпедных аппаратах).

Поклонение авианосцам сейчас - это просто наведенная Белым Господином в среде папуасов/мужичья (и их "гвардии" - шаманов/интеллигентов) БЛАЖЬ.
0
