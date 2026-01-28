Войти
В США российский «Адмирал Кузнецов» назвали дымящейся грудой обломков

Фото: Министерство обороны / РИА Новости
Фото: Министерство обороны / РИА Новости.

19FortyFive: Российский крейсер «Адмирал Кузнецов» был изначально обречен

Крейсер «Адмирал Кузнецов» — единственный российский авианосец — был изначально обречен и представляет собой дымящуюся груду обломков, считает обозреватель американского журнала 19FortyFive Стив Балестриери.

Автор отмечает, что авианосец, который описывали как «обреченный с самого начала», страдал от череды технических неполадок, связанных, в частности, с устаревшей двигательной установкой, которая выбрасывала густой черный дым, и использование для взлета истребителей трамплина. Балестриери называет корабль «Адмирал Кузнецов» дымящейся грудой обломков, который еще до своего выхода в море устарел.

«Этот корабль был обречен с самого начала, но никто в Москве не обратил на это внимания, и теперь некогда гордый символ советских военно-морских амбиций направляется на металлолом. А Россия, вероятно, покончит с палубной авиацией как минимум на десятилетие, а то и на несколько десятилетий», — говорится в публикации.

В октябре тот же автор счел проданный Россией Индии авианосец «Адмирал Горшков» нафталиновым шариком.

В сентябре западный журнал Military Watch Magazine заметил, что Россия может заработать миллиарды долларов, если сохранит свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации.

  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
22350
Авианосец
№1
28.01.2026 01:34
Рано или поздно всему народу России дойдет что ей нужен авианосец, конечно не такой  несовершенный как "Кузнецов".
