Войти
Lenta.ru

На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»

632
1
-1
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

MWM: Россия заработает миллиарды долларов, если сохранит «Адмирала Кузнецова»

Россия может заработать миллиарды долларов, если сохранит свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации. Об этом заявляет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, «возвращение военного корабля на передовую с модернизированным авиакрылом может предоставить очень значительные будущие возможности для российского оборонного сектора».

Авторы журнала уверены, что сохранение авианосца позволит России не только проводить сложные стратегические учения с Китаем и Индией, располагающими аналогичными кораблями, но и поставлять сопутствующую военную продукцию будущим заказчикам. «Российский оборонный сектор уже выручил 2,35 миллиарда долларов от продажи авианосца Vikramaditya Министерству обороны Индии и еще более 2 миллиардов долларов на закупку истребителей МиГ-29К для этого корабля. Кроме того, подписано несколько менее крупных контрактов, связанных с авианосцами, включая заказ на 14 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ка-31», — пишет MWM.

В издании уверены, что возможность предоставления доступа Индии к передовым российским оборонным технологиям делает Москву более выгодным партнером для Нью-Дели, чем Париж. «Это дает России очень хорошую возможность для продажи Индии палубных истребителей пятого поколения, среди широкого спектра других палубных систем», — говорится в публикации.

Там отмечают, что индийскую сторону могла бы заинтересовать перспективная палубная версия российского истребителя пятого поколения Су-57, однако без собственного авианосца Москва вряд ли сможет продвигать подобные самолеты на внешних рынках. «Вывод корабля из эксплуатации без замены фактически исключит Россию из числа серьезных будущих поставщиков палубных самолетов и других связанных с ними технологий», — заключает портал.

В июле председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин признал, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который спустили на воду 40 лет назад, могут продать или утилизировать.

В том же месяце газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что «Адмирал Кузнецов», который с 2017 года находился на ремонте, законсервируют в ближайшее время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
МиГ-29К
ПАК ФА
Компании
ОСК
Персоны
Костин Андрей
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Военные учения
Истребитель 5 поколения
1 комментарий
№1
12.09.2025 01:13
Мы сможем авианосцем лишь повлиять на мировые цены на углеводороды ,если он будет дежурить в средиземке.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.09 01:47
  • 0
Ответ на "На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»"
  • 12.09 01:13
  • 1
На Западе заявили о потере Россией миллардов долларов из-за «Адмирала Кузнецова»
  • 11.09 23:48
  • 10499
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.09 22:48
  • 0
Российские МПЛА, и их задачи.
  • 11.09 22:29
  • 1
Качество деталей пулемета РПЛ-20 повысят
  • 11.09 21:53
  • 2
Ростех подготовит специалистов по управлению промышленными роботами
  • 11.09 20:46
  • 0
Комментарий к "Выходит, Россия только что доказала, что ей по силам топить американские авианосцы? (The National Interest, США)"
  • 11.09 19:25
  • 66
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 11.09 18:38
  • 0
Комментарий к "Требования к современному солдату всё выше и выше"
  • 11.09 12:43
  • 0
Требования к современному солдату всё выше и выше
  • 11.09 12:39
  • 0
Военный эксперт Богодель: Польша и Прибалтика – не буфер, а плацдарм
  • 11.09 09:43
  • 2
Новый поворот: Дамаск теряет контроль и идет на сближение с Россией (An Nahar, Ливан)
  • 11.09 01:52
  • 1
Европа скопировала иранскую крылатую ракету
  • 10.09 21:23
  • 0
Комментарий к "Американский военный обозреватель оценил мощь ВМФ России"
  • 10.09 14:43
  • 83
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников