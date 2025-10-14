Войти
В США российский «Адмирал Горшков» прозвали нафталиновым шариком

Фото: Павел Кононов / РИА Новости
NSJ: Проданный Россией Индии авианосец «Адмирал Горшков» — нафталиновый шарик

Проданный Россией Индии авианосец «Адмирал Горшков» — нафталиновый шарик. Так авианесущий крейсер советской постройки прозвал обозреватель американского издания National Security Journal (NSJ) Стив Балестриери.

По оценке автора, покупка Нью-Дели у Москвы в 2004 году законсервированного советского авианосца «Адмирал Горшков» проекта 1143.4 стала «грандиозной ошибкой». Обозреватель отмечает, что переоборудование корабля в индийский авианосец Vikramaditya потребовало более миллиарда долларов и было сопряжено с многочисленными срывами сроков работ и удорожанием проектной сметы, в результате чего Индия якобы получила неисправный корабль.

«Индии следовало бы задать самые элементарные вопросы: как можно ожидать, что верфь, производившая только подводные лодки, будет ремонтировать авианосец, который десять лет простоял в консервации? Они не выполнили эту элементарную проверку, и результаты неудивительны», — пишет автор.

Обозреватель отметил, что после модернизации «Адмирал Горшков» лишился средств противовоздушной обороны, в результате чего Vikramaditya требуется поддержка эсминца.

В сентябре западный журнал Military Watch Magazine заметил, что Россия может заработать миллиарды долларов, если сохранит свой единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», находящийся под угрозой утилизации.

Страны
Индия
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
22350
Авианосец
