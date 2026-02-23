Войти
Lenta.ru

Российское «Око» заметили в зоне СВО

460
1
+1
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

«Сварог»: Беспилотники-разведчики «Око-2» и «Око-3» начали применять в зоне СВО

Российские беспилотники-разведчики «Око-2» и «Око-3» начали применять в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на научно-производственный центр (НПЦ) «Сварог» сообщает ТАСС.

«Дроны самолетного типа вертикального взлета и посадки отличает минимальное время на разворачивание и взлет, а также возможность летать более длительное время и на большие дистанции. Оба новых аппарата уже применяются в СВО», — заявили в НПЦ.

Там уточнили, что максимальная дальность «Око-2» составляет 60 километров, тогда как у «Око-3» данный показатель равняется 130 километрам. Беспилотники работают на цифровой связи, устойчивой к воздействию средств радиоэлектронной борьбы противника.

В октябре газета «Известия» сообщила, что московские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» организации «Народный фронт» создали дрон-перехватчик с вертикальным взлетом, который предназначен для уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов.

В июне основатель и глава всероссийского проекта по обучению пилотированию беспилотников «Архангел» Михаил Филиппов рассказал, что в Крыму успешно испытали новый одноименный дрон-камикадзе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
23.02.2026 13:14
Здесь картинка.

https://rg.ru/2026/02/20/drony-razvedchiki-oko-2-i-oko-3-nachali-primeniat-v-zone-svo.html?utm_referrer=https%3A%2F
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.02 16:35
  • 3
В США сочли правильным оставить Россию без «Адмирала Кузнецова»
  • 23.02 16:06
  • 14620
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.02 14:03
  • 8
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 23.02 13:14
  • 1
Российское «Око» заметили в зоне СВО
  • 23.02 11:08
  • 6
И еще о росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 23.02 00:53
  • 0
Комментарий к "МиГ-23Б (32-24) – истребитель с крылом изменяемой стреловидности"
  • 22.02 22:09
  • 0
Комментарий к "Российский Ту-22М3 назвали самолетом завтрашнего дня", и к "«Отвечает требованиям завтрашнего дня»: военэксперт о роли Ту-22М3 на СВО"
  • 22.02 19:13
  • 22
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 22.02 15:22
  • 1
МиГ-23Б (32-24) – истребитель с крылом изменяемой стреловидности
  • 21.02 20:17
  • 1
Танк Т-90М очень хорош, а Т-90М2 должен быть еще лучше
  • 21.02 05:27
  • 0
К вопросу о "стратегических" и "дальних" бомбардировщиках.
  • 21.02 01:47
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о «трудном выживании» российских Ту-22М3"
  • 20.02 14:09
  • 1
В России разработают гусеничный аэропорт для дронов
  • 20.02 12:55
  • 1
Комментарий к "Российский «Триумф» назвали головной болью НАТО"
  • 19.02 20:26
  • 0
Комментарий к "Аналитики предупреждают: Су-35 с ракетами увеличенной дальности угрожают превосходству НАТО в воздухе (Business Insider, Германия)"