В России разработали дрон-перехватчик для уничтожения беспилотников ВСУ

«Известия»: В Москве разработали дрон-перехватчик для уничтожения БПЛА ВСУ

Московские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» создали дрон-перехватчик с вертикальным взлетом, который предназначен для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ. Об этом представители организации рассказали «Известиям».

«Дрон-перехватчик призван сбивать эти беспилотники, разгружая систему ПВО и увеличивая эффективность поражения», — сказал разработчик перехватчика Андрей.

По его словам, высокоскоростной аппарат с дальностью действия 10-15 километров способен осуществлять перехват в автоматическом режиме. Наведение на цель, ее сопровождение и поражение проходят при помощи искусственного интеллекта. Разработчик подчеркивает, что аппарат получил российское программное обеспечение.

Первые партии перехватчиков изготовили для апробации.

В сентябре стало известно, что инжиниринговый центр перспективных разработок Frobotics начал испытания дрона «Сварог-стрела» для перехвата беспилотников самолетного типа. Аппарат развивает скорость до 350 километров в час.