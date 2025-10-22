Войти
Известия.ru

В России разработали высокоскоростные дроны-перехватчики с вертикальным взлетом

364
0
0
Источник изображения: Фото: Народный фронт

Московские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» показали высокоскоростной дрон-перехватчик с вертикальным взлетом, созданный для разгрузки систем противовоздушной обороны (ПВО) в условиях массированных атак беспилотников самолетного типа. Представители организации 21 октября рассказали «Известиям» об особенностях этой техники.


«Дрон-перехватчик призван сбивать эти беспилотники, разгружая систему ПВО и увеличивая эффективность поражения», — рассказал разработчик дрона-перехватчика Андрей.

По его словам, дрон сможет нести взрывчатку на дистанцию 10–15 км и активироваться в автоматическом режиме. Уточняется, что БПЛА имеет полностью российское программное обеспечение. Искусственный интеллект, бортовой вычислитель помогают ему в наведении на цель, преследовании и поражении.

В настоящее время уже изготовлены первые партии для апробации из сотен дронов.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что российские военные начали использовать новый тяжелый беспилотник «Воган» способный нести до 9 кг полезной нагрузки. Уточнялось, что благодаря увеличенному весу и размерам дрон обладает повышенной устойчивостью к погодным условиям и может преодолевать значительные расстояния.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 07:51
  • 10965
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.10 06:34
  • 1
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 21.10 21:41
  • 0
Ответ на "Балтийское эхо нацизма"
  • 21.10 21:20
  • 2
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 19:04
  • 0
Насчет "нескольких очевидных критических проблем" НАЗЕМНОГО ПВО
  • 21.10 17:58
  • 1
Премьер Индии занялся йогой на палубе авианосца «Викрант» на фоне МиГ-29К
  • 21.10 17:51
  • 0
Балтийское эхо нацизма
  • 21.10 17:44
  • 1
Самый мощный в мире пулемет КПВТ для борьбы с дронами получил "Кречет"
  • 21.10 17:38
  • 0
Беларусь и Россия продолжают укреплять единое оборонное пространство
  • 21.10 17:18
  • 1
"Валить" переделанные в БПЛА украинские самолеты может обновленная "Зушка"
  • 21.10 16:18
  • 2
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"