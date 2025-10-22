В России разработали высокоскоростные дроны-перехватчики с вертикальным взлетом

Московские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» показали высокоскоростной дрон-перехватчик с вертикальным взлетом, созданный для разгрузки систем противовоздушной обороны (ПВО) в условиях массированных атак беспилотников самолетного типа. Представители организации 21 октября рассказали «Известиям» об особенностях этой техники.

«Дрон-перехватчик призван сбивать эти беспилотники, разгружая систему ПВО и увеличивая эффективность поражения», — рассказал разработчик дрона-перехватчика Андрей.

По его словам, дрон сможет нести взрывчатку на дистанцию 10–15 км и активироваться в автоматическом режиме. Уточняется, что БПЛА имеет полностью российское программное обеспечение. Искусственный интеллект, бортовой вычислитель помогают ему в наведении на цель, преследовании и поражении.

В настоящее время уже изготовлены первые партии для апробации из сотен дронов.

Ранее, 21 октября, сообщалось, что российские военные начали использовать новый тяжелый беспилотник «Воган» способный нести до 9 кг полезной нагрузки. Уточнялось, что благодаря увеличенному весу и размерам дрон обладает повышенной устойчивостью к погодным условиям и может преодолевать значительные расстояния.