В России признали опасность новой гонки вооружений с США

Эксперт Болтенков: Новой гонки вооружений можно опасаться через несколько лет

Новой гонки вооружений между Россией и США можно опасаться через несколько лет, признал в комментарии газете «Известия» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Аналитик подчеркнул, что Москва и Вашингтон после прекращения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не сразу выйдут за его рамки, поскольку имеются объективные ограничения со стороны промышленных возможностей.

«Опасаться дисбаланса или гонки вооружений можно через несколько лет, когда в разгаре будут американские программы развертывания межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, тяжелых бомбардировщиков B-21 и подлодок Columbia», — сказал эксперт.

Военный аналитик Виктор Литовкин отметил еще одну опасность после прекращения действия ДСНВ — риск случайной эскалации из-за изменения порядка уведомления о проведении ракетных пусков между Россией и США.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что без ДСНВ Россия будет действовать ответственно.

Тогда же член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник признал, что истечение срока действия ДСНВ между Россией и США — очередной виток эскалации.