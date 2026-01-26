Войти
В США предрекли эпическую битву между российской С-500 и американским B-21

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ.

19FortyFive: Битва российской С-500 и американского B-21 может стать эпической

Битва между российской системой противовоздушной обороны (ПВО) С-500 и американским стратегическим стал-бомбардировщиком B-21 может стать эпической, предрекает обозреватель издания 19FortyFive Крис Осборн.

По данным автора, живучесть B-21 зависит не только от его радиолокационной заметности, но и, в частности, скорости, теплового излучения и тактики применения.

Обозреватель напоминает, что пилотируемый стратегический бомбардировщик может управлять несколькими ведомыми беспилотниками, которые могут повысить живучесть самолета. Кроме того, по данным автора, платформа B-21 создана с упором на непрерывную модернизацию в ответ на нововедения, появляющиеся в российских и китайских системах ПВО.

«В конечном счете, цель малозаметности — проникнуть в воздушное пространство противника, проводить тайные высотные ударные миссии и покидать враждебные районы, оставаясь незамеченным противником. Безусловно, представляется вполне вероятным, что B-21 сможет достичь этой тактической цели, несмотря на продолжающуюся модернизацию российских и китайский систем ПВО», — говорится в публикации американского издания.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что российскую ракету «Орешник» способна перехватить только одна в мире система ПВО — С-500.

