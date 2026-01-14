Войти
Названа способная перехватить «Орешник» система ПВО

365
0
0
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ.

Эксперт Михайлов: Ракету «Орешник» способна перехватить только система С-500

Российскую ракету «Орешник» способна перехватить только одна в мире система противовоздушной обороны (ПВО). Ее ТАСС назвал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По мнению эксперта, перехватить «Орешник» может только российская система ПВО С-500. «И она имеется на вооружении только у России», — заметил аналитик.

По его словам, американская система ПВО Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) не сможет противодействовать «Орешнику», поскольку российская ракета способна маневрировать на околокосмическом участке траектории, где должен осуществляться ее перехват.

Ранее журнал Military Watch Magazine сообщил, что то обстоятельство, что ракета «Орешник» с шестью боевыми частями в неядерном оснащении в случае ее применения из российской Арктики способна за считаные минуты поразить континентальную часть США, означает, что Россия раньше Соединенных Штатов реализовала программу, предполагающую способность нанести неядерный удар по территории потенциального противника в течение часа.

В январе газета Die Welt заметила, что немецкая система ПВО Arrow 3, считавшаяся европейской надеждой в защите от баллистических ракет, не смогла перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Орешник».

