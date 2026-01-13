Войти
Lenta.ru

Россию обвинили в реализации программы США «Быстрый глобальный удар»

190
0
0
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости.

MWM: Ракета «Орешник» из российской Арктики за минуты способна поразить США

То обстоятельство, что ракета «Орешник» с шестью боевыми частями в неядерном оснащении в случае ее применения из российской Арктики способна за считаные минуты поразить континентальную часть США, означает, что Россия ранее Соединенных Штатов реализовала программу, предполагающую способность нанести неядерный удар по территории потенциального противника в течение часа, пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Недавние западные оценки указывают на то, что дальность действия ракеты, вероятно, составит около 5500 километров, в отличие от предыдущих оценок в 4000 километров, что имеет существенные стратегические последствия для продолжающегося военного противостояния России с НАТО», — говорится в публикации.

Отмечается, что дальность в 5500 километров позволит «Орешнику» поражать цели в Вашингтоне, Чикаго и других крупных американских городах, что потенциально может способствовать стратегическому сдерживанию США.

В MWM уверены, что данная способность указывает на то обстоятельство, что Москва раньше США реализовала цели американской программы Prompt Global Strike («Быстрый глобальный удар»), предполагающей нанесение неядерным вооружением удара в течение часа по любой точке Земли.

По данным издания, ранее Вооруженные силы России имели ограниченные возможности для подобного удара, поскольку вооружение подлодок и стратегических бомбардировщиков якобы перехватывается «относительно легко».

«Ввод в строй ракеты, способной наносить гиперзвуковые неядерные удары по шести целям на территории США, является важным событием для стратегического баланса сил между двумя странами и вносит большую степень взаимной уязвимости, что противодействует значительному наращиванию американских боевых возможностей на территории России», — заключает издание, подчеркивая, что «Орешником» можно было бы ударить по американскому военному аэродрому Уайтман в Миссури и крупным оборонным производственным объектам, например линии по выпуску F-35 в Форт-Уорте в Техасе.

Ранее Sky News отмечал, что большая часть Европы находится в зоне досягаемости комплекса «Орешник».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
БГУ
ГЗЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.01 05:23
  • 13355
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.01 01:24
  • 42
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки
  • 12.01 17:05
  • 2
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 12.01 15:47
  • 1
Ту-142МК впервые в истории ВМФ дозаправились в воздухе у Северного полюса
  • 12.01 13:38
  • 1
Возможно, оно сработает: российская армия придумала новый нестандартный способ защитить свои танки от атак беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 12.01 13:26
  • 1
ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников
  • 12.01 08:07
  • 0
Комментарий к "Соединенные Штаты могут захватить российский арсенал оружия в Венесуэле (The National Interest, США)"
  • 12.01 06:15
  • 0
Комментарий к "Великобритания пообещала Украине «Сумерки»"
  • 12.01 03:38
  • 0
Комментарий к "Пустые слова о конфликте на Украине обрекают НАТО на провал (The Times, Великобритания)"
  • 11.01 16:50
  • 2
ВМФ разработал подводный беспилотник в форме торпеды
  • 11.01 15:20
  • 1
США выходят из более 60 международных организаций, в том числе из структур ООН