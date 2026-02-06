Снятые обязательства: ведет ли «смерть» ДСНВ к новой гонке ядерных вооружений

Россия и США лишились последних юридических препятствий для наращивания своих арсеналов

5 февраля официально прекращает действие Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он был последним юридическим препятствием на пути увеличения ядерных арсеналов Москвы и Вашингтона. Осенью 2025-го Россия предложила, чтобы обе страны еще год придерживались ограничений, заложенных в договоре. США проигнорировали инициативу. МИД России 4 февраля заявил, что в итоге стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами. Но при этом уверил, что РФ будет действовать «ответственно и взвешенно», а любые шаги предпринимать «на основе тщательного анализа военной политики США». «Известия» разбирались, какие последствия будет иметь прекращение действия договора, за счет каких новинок сверхдержавы могут наращивать свои ядерные арсеналы, и продолжит ли действовать механизм уведомлений о пусках ракет, страховавший от рисков случайной эскалации.

Договора больше нет

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, он же СНВ-3), подписанный в 2010 году в Праге Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, 15 лет был фундаментом глобального ядерного сдерживания. Он, во-первых, ограничивал количество носителей ядерного оружия и зарядов с ядерными боеголовками, во-вторых, создавал прозрачную систему контроля.

Фото: REUTERS/Jason Reed/File Photo Источник изображения: iz.ru

За годы действия документа стороны обменялись более чем 25 тысячами уведомлений о деятельности, связанной с этим оружием (его перемещении, производстве и ликвидации, учебных пусках и т.д.) и провели 328 проверок на местах. Инспекторы контролировали как развернутые системы и количество боеголовок на них, так и неразвернутые системы в местах хранения.

— Для чего были нужны инспекции? Во-первых, это мера, повышающая степень доверия в условиях геополитического противостояния, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Во-вторых, даже располагая мощной спутниковой группировкой и ведя детальную разведку, стороны могут сталкиваться с мерами противодействия такому методу сбора данных. Договор подобное противодействие запрещал, но технически из космоса видно не всё и не всегда — остается поле для маневра, что показать, а что спрятать.

Кризис в вопросе исполнения ДСНВ начался не сегодня. Сначала визиты проверяющих «заморозила» пандемия 2020 года, а в феврале 2023-го Россия официально приостановила участие в договоре. Она пошла на этот шаг в ответ на военную поддержку Украины Западом.

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS Источник изображения: iz.ru

Тогда же Владимир Путин назвал требования НАТО вернуться к проведению предусмотренных ДСНВ инспекций «театром абсурда» с учетом того, что западные страны причастны к попыткам наносить удары по территории России. Прекратился обмен телеметрической информацией, замолчали телефоны прямой связи между ведомствами, контролирующими стратегические наступательные вооружения.

Тем не менее до сегодняшнего дня стороны заявляли о соблюдении «потолков» по численности вооружений, предусмотренных договором. В сентябре 2025 года Владимир Путин предложил, чтобы обе стороны взяли на себя обязательство даже после 5 февраля 2026-го в течение года придерживаться лимитов, установленных договором. Предполагалось, что за это время дипломаты постараются достигнуть договоренностей по новому соглашению.

Однако Вашингтон долгое время никак не реагировал на российскую инициативу. А в январе 2026 года Дональд Трамп в интервью The New York Times подвел черту, заявив по поводу договора: «Если срок истечет, значит истечет. Мы просто заключим соглашение получше».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Источник изображения: iz.ru

«По сути речь идет о том, что наши идеи преднамеренно оставлены без ответа. Подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление, — отметил МИД России в своем официальном заявлении 4 февраля. — С практической точки зрения наша страна рассматривает подобное развитие событий как данность, требующую учета при определении дальнейшей российской политики на указанном направлении».

Начнется ли гонка ядерных вооружений

ДСНВ ограничивал численность стратегических наступательных вооружений России и США по трем параметрам:

— 700 единиц для носителей ядерного оружия (развернутые межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подлодок и тяжелые бомбардировщики);

— 1550 боезарядов на этих развернутых носителях;

— 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок для ядерного оружия.

На момент последнего официального обмена данными, в сентябре 2022 года, между Россией и США сохранялся определенный паритет по этим показателям.

Наша страна обладала 540 развернутыми носителями, на которых размещалось 1549 боезарядов. Пусковых установок (как развернутых, так и находящихся на хранении) было 759.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Соединенные Штаты имели в строю чуть больше носителей — 659, но меньше размещенных на них боеголовок — 1420. Количество пусковых установок достигало предельной отметки в 800 единиц.

МИД России в своем заявлении от 4 февраля подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах «стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами» и «вольны в выборе своих последующих шагов». При этом РФ «намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», — пояснили в ведомстве.

И Россия и США сейчас находятся в процессе смены поколений оружия, и отсутствие ограничений и контроля может подстегнуть этот процесс, не исключают эксперты.

В сухопутной составляющей США заменяют МБР Minuteman-III на систему Sentinel. Маловероятно, что США смогут делать это высокими темпами, так как для новых ракет требуются и новые шахтные пусковые установки. У России идет замена «Тополей-М» и «Воевод» на мобильные и шахтные «Ярсы», а также на тяжелую ракету «Сармат».

При этом боевые возможности Sentinel не идут ни в какое сравнение с «Сарматами». Более того, за их счет Россия может оперативно компенсировать любое превышение пороговых значений американской стороной, так как один Sentinel несет только одну боеголовку среднего класса мощности, в то время как «Сармат» сможет нести от 10 до 14 боеголовок.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Что касается морской компоненты, то Россия делает ставку на атомные ракетоносцы класса «Борей-А» с ракетами «Булава». США продолжают эксплуатировать Trident II, которые в будущем планируют разместить на новых субмаринах класса «Колумбия».

По авиационным носителям в 2026 году ожидается поступление первых американских бомбардировщиков-«невидимок» B-21 Raider. Москва отвечает строительством модернизированных Ту-160М и поддержанием парка Ту-95МС.

Но в целом рисков мгновенной эскалации специалисты не видят.

— Соединенные Штаты и Россия, конечно, могут выйти за нынешние пороговые рамки ДСНВ, но и там, и там есть физические и промышленные ограничения для этого, — пояснил Дмитрий Болтенков. — То есть этот выход будет постепенным. Опасаться дисбаланса или гонки вооружений можно через несколько лет, когда в разгаре будут американские программы развертывания межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, тяжелых бомбардировщиков B-21 и подлодок «Колумбия». И это развертывание уже не будет сдерживаться ограничениями ДСНВ.

Уведомительный беспорядок

Еще одно опасение, которое звучит в свете истечения сроков ДСНВ, касается прекращения обмена сторонами какой-либо информацией о крупных учениях с участием стратегических наступательных вооружений, в том числе пусках ракет.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Без уведомлений о пусках риск случайной эскалации из-за ошибки систем раннего предупреждения возрастает в разы, пояснил военный эксперт Виктор Литовкин.

Однако Дмитрий Болтенков обратил внимание, что порядок уведомления именно о пусках ракет частично регулируется не только ДСНВ, но и отдельным советско‑американским соглашением 1988 года.

— Формально оно не было денонсировано, и стороны декларировали намерение сохранять базовую предсказуемость. После приостановки действия ДСНВ Россией в 2023 году прекратился обмен уведомлениями о пусках, которые предусматривались форматом Договора, но не прекратились уведомления о пусках вообще, — подчеркнул Дмитрий Болтенков.

Каким будет новое соглашение

После прекращения действия ДСНВ на повестку дня встает вопрос подготовки нового соглашения. Но этот процесс может растянуться на годы — слишком много спорных вопросов. ДСНВ не учитывал новые технологические реалии, которые теперь выходят на авансцену. Российские гиперзвуковые блоки «Авангард», ракеты «Кинжал» и «Циркон», а также новейшая система «Орешник», которые уже стоят на вооружении — не подпадали под старые ограничения. То же касается беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». США же в 2026 году планируют развернуть свой первый гиперзвуковой комплекс Dark Eagle.

Однако главная проблема — расширение «ядерного клуба». Россия больше не готова обсуждать новые ограничения без учета потенциалов Франции и Великобритании. В условиях, когда НАТО официально объявляет Россию главной угрозой, игнорировать сотни европейских боеголовок Москва считает опасным.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков Источник изображения: iz.ru

США, напротив, одержимы идеей включить в любое новое соглашение Китай. Если в начале 2000-х арсенал Пекина был невелик, то к 2026 году термоядерная мощь КНР выросла кратно. Пекин пока отказывается от трехсторонних переговоров, резонно замечая, что его арсенал всё еще значительно меньше американского или российского.

Глобальная ядерная конфигурация сегодня меняется под влиянием трех ключевых игроков. Китай демонстрирует самый быстрый рост: имея около 500–600 боеголовок на наземных ракетах, самолетах и подлодках, Пекин планирует удвоить арсенал до 1000 единиц к 2030 году.

В Европе акцент смещен на морские силы. Великобритания держит весь свой потенциал на подлодках типа «Вэнгард» с ракетами «Трайдент-2». На фоне мировой нестабильности Лондон решил поднять планку количества зарядов с 180 до 260 единиц. Франция сохраняет более мощный, но стабильный арсенал — порядка 290 боеголовок. Французская стратегия опирается на постоянное дежурство в океане подлодок «Триумфан» и авиацию, что, по мнению Парижа, обеспечивает ядерный щит для всей Европы.

— Последствия завершения действия договора самые негативные, — резюмировал в беседе с «Известиям» Виктор Литовкин. — Он открывает возможность для гонки стратегических ядерных вооружений. А кроме того, подает плохой пример для всех остальных стран, которые обладают ядерным оружием — нет никаких ограничений на стратегические и тактические ядерные вооружения. В конечном итоге это может привести к расширению государств-членов ядерного клуба.

По его словам, с прекращением действия договора разрушается стратегическая стабильность и растут риски эскалации.

МИД России подчеркнул, что «на перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки». Однако проходить она должна на основе равноправного и взаимовыгодного диалога.

Дмитрий Корнев

Владимир Матвеев

Роман Крецул