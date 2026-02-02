Белоруссия получила еще два очередных истребителя Су-30СМ2

29 января 2026 года на 61-ю истребительную авиационную базу ВВС и войск ПВО Белоруссии в Барановичах прибыла четвертая пара полученных белорусской стороной новых многофункциональных истребителей Су-30СМ2 постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ, в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"). Прибытие новых истребителей подтвердило министерство обороны Белоруссии. Самолеты имеют красные бортовые номера, которые, однако, эаретушированы.

Один из двух полученных ВВС и ПВО Белоруссии в четвёртой партии истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ, в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"). Бортовые номера самолёта заретушированы. Барановичи, 29.01.2026 (с) министерство обороны Белоруссии

Первая пара полученных Белоруссией истребителей Су-30СМ2 (самолеты с красными бортовыми номерами "09" и "10", заводские номера, предположительно, соответственно, 10МК7 1117 и 10МК7 1118) прибыла в Барановичи 27 мая 2025 года, вторая пара Су-30СМ2 прибыла туда 14 августа (самолеты с красными бортовыми номерами "11" и "12"), а третья пара прибыла 26 декабря 2025 года (самолеты с красными бортовыми номерами "14" и, видимо, "15"). Таким образом, к настоящему времени ВВС и ПВО Белоруссии поставлено уже восемь самолётов Су-30СМ2.

Ранее Белоруссия уже получила восемь истребителей предшествующей модификации Су-30СМ также новой постройки ИАЗ. Самолеты были поставлены в соответствии с заключенным в июне 2017 года белорусской и российской сторонами рамочным соглашением о поставке ВВС и ПВО Белоруссии 12 истребителей Су-30СМ. Окончательный контур договора был согласован в ходе 9-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019, проходившей в Минске в мае 2019 года, тогда же был заключен первый контракт на поставку первых четырех самолетов Су-30СМ. При этом поставка всех 12 самолетов белорусской стороне изначально предполагалась в течение трех лет.

Первые четыре истребителя Су-30СМ (самолеты с красными бортовыми номерами с "01" по "04", заводские номера соответственно с 10МК5 1607 по 10МК5 1610) были поставлены в Барановичи 13 и 20 ноября 2019 года. Контракт на поставку следующих четырех самолетов был формализован в феврале 2021 года с планами поставки в октябре 2022 года, однако фактически поставка этих четырех Су-30СМ (красные бортовые номера с "05" по "08") была произведена без особой огласки в 2024 году. Контракт на поставку четырех самолетов уже в модифицированной версии Су-30СМ2, был, видимо, заключен в начале 2024 года, и был реализован в 2025 году. В 2025 году, предположительно, был заключен новый контракт на поставку Белоруссии истребителей Су-30СМ2, реализация которого была начата с конца 2025 года.

