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Белоруссия получила еще два истребителя Су-30СМ

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Как сообщило министерство обороны Белоруссии, 20 ноября 2019 года на 61-ю истребительную авиационную базу ВВС и войск ПВО Белоруссии в Барановичах прибыла вторая пара из 12 заказанных белорусской стороной по контракту 2017 года многофункциональных истребителей истребителей Су-30СМ - cамолеты с красными бортовыми номерами "03" и "04", построенные на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут".

Четвертый прибывший в состав 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Белоруссии истребитель Су-30СМ (бортовой номер "04 красный", предположительный заводской номер 10МК5 1610), построенный на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" для Белоруссии по контракту 2017 года. Барановичи, 20.11.2019 (с) министерство обороны Белоруссии

Таким образом, согласно пресс-релизу министерства обороны Белоруссии "выполнены обязательства на поставку по контракту боевой авиационной техники на 2019 год. Как сообщалось ранее, всего согласно контракту будет поставлено 12 самолетов Су-30СМ".

Ранее министерство обороны Белоруссии сообщало, что "в июне 2017 года Беларусь и Россия договорились о закупке 12 новейших истребителей Су-30СМ производства корпорации "Иркут". Окончательный контур трехлетнего договора был согласован в ходе 9-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019, проходившей в Минске в мае текущего года. В течение каждого года наши ВВС и войска ПВО будут пополняться одним авиационным звеном из четырех самолетов".

Со стороны bmpd напомним, что первая пара истребителей Су-30СМ по данному контракту (самолеты с красными бортовыми номерами "01" и "02", заводские номера 10МК5 1607 и 10МК5 1608) прибыла в Барановичи 13 ноября 2019 года.

Два следующих истребителя Су-30СМ с красными бортовыми номерами "03" и "04", прибывшие в Барановичи 20 ноября, предположительно, имеют заводские номера 10МК5 1609 и 10МК5 1610.

Прибывшая в состав 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Белоруссии вторая пара истребителей Су-30СМ (бортовые номера "03 красный" и "04 красный", предположительные заводские номера, соответственно, 10МК5 1609 и 10МК5 1610), построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" для Белоруссии по контракту 2017 года. Барановичи, 20.11.2019 (с) министерство обороны Белоруссии

Видео (с) ВоенТВ:

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Су-30
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
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