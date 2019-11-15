Белоруссия получила первые два истребителя Су-30СМ

Как сообщило министерство обороны Белоруссии, 13 ноября 2019 года на 61-ю истребительную авиационную базу ВВС и войск ПВО Белоруссии в Барановичах прибыла первая пара из 12 заказанных белорусской стороной по контракту 2017 году многофункциональных истребителей истребителей Су-30СМ - cамолеты с красными бортовыми номерами "01" и "02", построенные на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут".

Прибывший в состав 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Белоруссии один из двух первых истребителей Су-30СМ (бортовой номер "02 красный", заводской номер 10МК5 1608) построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" для Белоруссии по контракту 2017 года. Барановичи, 13.11.2019 (с) министерство обороны Белоруссии

Как говорится в пресс-релизе министерства обороны Белоруссии, обновление парка военной техники вооруженных Сил является результатом многолетнего военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

В июне 2017 года Беларусь и Россия договорились о закупке 12 новейших истребителей Су-30 СМ производства корпорации "Иркут". Окончательный контур трехлетнего договора был согласован в ходе 9-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019, проходившей в Минске в мае текущего года. В течение каждого года наши ВВС и войска ПВО будут пополняться одним авиационным звеном из четырех самолетов.

Решению о принятии на вооружение самолетов такого типа предшествовал цикл научно-исследовательских работ по формированию облика белорусской армии на среднесрочную перспективу, выполненных учеными Научно-исследовательского института Вооруженных Сил по заказу Министерства обороны Беларуси.

Не случаен выбор именно российских систем вооружения. Ранее союзники поставили в нашу страну зенитные ракетные комплексы С-300, затем новейшую систему ПВО "Тор-М2", а сухопутный компонент белорусской армии пополнился модернизированными танками Т-72БЗ.

Важное значение для определения типа перспективного истребителя имела система подготовки летного состава. Беларусь уже закупила 12 учебно-боевых самолетов Як-130, произведенных тем же Иркутским авиационным заводом. Этот самолет является учебно-тренировочным комплексом для освоения истребителей семейства Су-30. В авиационных частях накоплен опыт эксплуатации самолета Су-27, прообраза Су-30. К тому же двухместный Су-30СМ может использоваться как для выполнения боевых задач, так и для подготовки летчиков.

Комментарий bmpd. Согласно данным веб-ресурса forums.airforce.ru , истребитель Су-30СМ с заводским номером 10МК5 1607, являющийся первым построенным для ВВС и войск ПВО Белоруссии самолетом этого типа (бортовой номер "01 красный") совершил первый полет на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) 3 марта 2019 года, а второй истребитель с заводским номером 10МК5 1608 (бортовой номер "02 красный") - 13 марта.

Также сообщается, что еще два построенных для Белоруссии истребителя Су-30СМ должны перелететь в Барановичи до конца ноября.

Прибывшие в состав 61-й истребительной авиационной базы ВВС и войск ПВО Белоруссии первые два истребителя Су-30СМ (бортовые номера "01 красный" и "02 красный", заводские номера, соответственно, 10МК5 1607 и 10МК5 1608), построенные на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" для Белоруссии по контракту 2017 года. Барановичи, 13.11.2019 (с) министерство обороны Белоруссии