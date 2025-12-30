Войти
bmpd.livejournal.com

Белоруссия получила два очередных истребителя Су-30СМ2

439
0
0

26 декабря 2025 года на 61-ю истребительную авиационную базу ВВС и войск ПВО Белоруссии в Барановичах прибыла третья пара полученных белорусской стороной новых многофункциональных истребителей Су-30СМ2 постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ, в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"). Прибытие новых истребителей подтвердило министерство обороны Белоруссии. Самолеты имеют красные бортовые номера "14" и, видимо, "15".

Один из двух полученных ВВС и ПВО Белоруссии в третьей партии истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ, в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"). Бортовые номера самолёта заретушированы. Барановичи, 26.12.2025 (с) Павел Суринов / министерство обороны Белоруссии

Первая пара полученных Белоруссией истребителей Су-30СМ2 (самолеты с красными бортовыми номерами "09" и "10", заводские номера, предположительно, соответственно, 10МК7 1117 и 10МК7 1118) прибыла в Барановичи 27 мая 2025 года, а вторая пара Су-30СМ2 прибыла туда 14 августа (самолеты с красными бортовыми номерами "11" и "12"). Таким образом, к настоящему времени ВВС и ПВО Белоруссии поставлено уже шесть самолётов Су-30СМ2.

Ранее Белоруссия уже получила восемь истребителей предшествующей модификации Су-30СМ также новой постройки ИАЗ. Самолеты были поставлены в соответствии с заключенным в июне 2017 года белорусской и российской сторонами рамочным соглашением о поставке ВВС и ПВО Белоруссии 12 истребителей Су-30СМ. Окончательный контур договора был согласован в ходе 9-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019, проходившей в Минске в мае 2019 года, тогда же был заключен первый контракт на поставку первых четырех самолетов Су-30СМ. При этом поставка всех 12 самолетов белорусской стороне изначально предполагалась в течение трех лет.

Первые четыре истребителя Су-30СМ (самолеты с красными бортовыми номерами с "01" по "04", заводские номера соответственно с 10МК5 1607 по 10МК5 1610) были поставлены в Барановичи 13 и 20 ноября 2019 года. Контракт на поставку следующих четырех самолетов был формализован в феврале 2021 года с планами поставки в октябре 2022 года, однако фактически поставка этих четырех Су-30СМ (красные бортовые номера с "05" по "08") была произведена без особой огласки в 2024 году. Контракт на поставку четырех самолетов уже в модифицированной версии Су-30СМ2, был, видимо, заключен в начале 2024 года, и был реализован в 2025 году. В 2025 году, предположительно, был заключен новый контракт на поставку Белоруссии истребителей Су-30СМ2, реализация которого теперь начата.

Два изготовленных для ВВС и ПВО Белоруссии в третьей партии истребителей Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ, в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") на промежуточной посадке в аэропорту Толмачёво (Новосибирск) во время перегона из Иркутска в Барановичи. Бортовые номера самолётов (видимо, красные "14" и "15") заретушированы. 25.12.2025 (с) Телеграм-канал Chkala_crew

Два полученных ВВС и ПВО Белоруссии в третьей партии истребителя Су-30СМ2 новой постройки Иркутского авиационного завода (ИАЗ, в составе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"). Бортовые номера самолётов заретушированы. Барановичи, 26.12.2025 (с) Павел Суринов / министерство обороны Белоруссии и Телеграм-канал AviaticA

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
Су-30
Компании
ИАЗ
ОАК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.12 19:23
  • 12578
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.12 18:59
  • 2
Итоги 2025 года. Авиастроение
  • 30.12 12:32
  • 10
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 30.12 06:43
  • 1
ОБТ Т-90М2 «Рывок-1» – перспективный российский танк
  • 30.12 06:16
  • 0
Комментарий к "Россия планирует модернизировать ядерную триаду"
  • 30.12 05:55
  • 0
Комментарий к "Госпрограмма вооружения предполагает создание универсальной системы ПВО"
  • 30.12 00:22
  • 1
"Захватим океан". На какой шаг решился Пентагон
  • 30.12 00:18
  • 1
Комментарий к "Российская авиапромышленность наносит ответный удар! Бомбардировщик Ту-160М возродился, эта контратака в условиях западных санкций потрясла мир (NetEase, Китай)"
  • 30.12 00:11
  • 1
В России создали безэкипажную лодку "Юность-82" с кругосветной дальностью хода
  • 30.12 00:02
  • 1
Китай представил крупнейший в мире «интеллектуальный» трансформатор
  • 29.12 23:43
  • 1
В Британии отказались назвать сроки начала выпуска «самого современного танка»
  • 29.12 23:18
  • 1
Полюбит ли весь мир Су-57 с новым двигателем? (The National Interest, США)
  • 29.12 19:27
  • 2
Комментарий к "Самое опасное оружие России уже находится в Белоруссии и нацелено на ЕС (Interia, Польша)"
  • 29.12 17:26
  • 190
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 29.12 14:38
  • 1
В 2022-м подумать не могли, что штурмовики пересядут на мотоциклы и лошадей