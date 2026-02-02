Войти
Lenta.ru

В США сочли Су-57 спорным истребителем

314
0
0
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости.

19FortyFive: Российский Су-57 — это спорный сверхманевренный истребитель

Российский истребитель пятого поколения Су-57 (по кодификации НАТО: Felon — «Преступник») является спорной платформой, при создании которой конструкторы сделали упор на сверхманевренность. Особенности самолета оценило американское издание 19FortyFive.

Считается, что при создании Су-57 отдали приоритет летно-техническим характеристикам и маневренности, а не малозаметности. «Даже среди самых ярых противников Су-57 никто не отрицает превосходство Felon в маневренности», — говорится в материале.

При этом инженеры оптимизировали конструкцию самолета для снижения заметности. На это указывают характерные обводы Су-57 и возможность нести вооружение во внутренних отсеках. По словам автора, философия самолета строится на гибкой тактике «скрытность плюс маневренность». В этом основное отличие Су-57 от американского F-22, в котором пытались добиться чрезвычайно низкого радиолокационного сечения.

В декабре 2025 года гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что новые двигатели «изделие 177», которые испытывают на Су-57, увеличат дальность и скорость истребителя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
ПАК ФА
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"