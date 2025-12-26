Названы преимущества Су-57 с «изделием 177»

Чемезов: Новые двигатели «изделие 177» увеличат дальность и скорость Су-57

Новые двигатели «изделие 177», которые испытывают на истребителе пятого поколения Су-57, увеличат дальность и скорость самолета. Преимущества нового силового агрегата назвал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

«Во-первых, это будет самолет с большим ресурсом — выше скорость, дальность больше. У него характеристик достаточно много хороших», — сказал он.

Также Чемезов отметил, что «изделие 177» будут устанавливать на большинство боевых самолетов России.

Ранее в декабре стало известно, что Су-57 с двигателем пятого поколения «изделие 177» совершил первый полет. Силовой агрегат с тягой на форсаже 16 тысяч килограмм-сил отличается сниженным расходом топлива на всех режимах работы. Генеральный конструктор — директор ОКБ имени Архипа Люльки Евгений Марчуков отметил, что этот полет ознаменовал начало летных испытаний. В ходе вылета «изделие 177» показало надежную работу.