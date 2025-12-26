Войти
Lenta.ru

Названы преимущества Су-57 с «изделием 177»

534
0
0
Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС
Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС.

Чемезов: Новые двигатели «изделие 177» увеличат дальность и скорость Су-57

Новые двигатели «изделие 177», которые испытывают на истребителе пятого поколения Су-57, увеличат дальность и скорость самолета. Преимущества нового силового агрегата назвал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

«Во-первых, это будет самолет с большим ресурсом — выше скорость, дальность больше. У него характеристик достаточно много хороших», — сказал он.

Также Чемезов отметил, что «изделие 177» будут устанавливать на большинство боевых самолетов России.

Ранее в декабре стало известно, что Су-57 с двигателем пятого поколения «изделие 177» совершил первый полет. Силовой агрегат с тягой на форсаже 16 тысяч килограмм-сил отличается сниженным расходом топлива на всех режимах работы. Генеральный конструктор — директор ОКБ имени Архипа Люльки Евгений Марчуков отметил, что этот полет ознаменовал начало летных испытаний. В ходе вылета «изделие 177» показало надежную работу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.12 23:28
  • 0
Что может угрожать СГ РФ & РБ в военно-техническом отношении.
  • 26.12 21:47
  • 12474
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.12 20:17
  • 0
Что может угрожать СГ РФ & РБ в военном отношении.
  • 26.12 19:25
  • 0
Комментарий к "Назван российский противовес силам НАТО"
  • 26.12 17:48
  • 0
Вопросы к ""Рубин" разрабатывает стратегическую АПЛ нового поколения"
  • 26.12 16:51
  • 1
Ил-114-300: крылья регионов
  • 26.12 15:52
  • 2
Старт новой ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года - глава "Роскосмоса"
  • 26.12 15:11
  • 83
МС-21 готовится к первому полету
  • 26.12 13:09
  • 1
Путин об ИИ: нельзя допустить появления людей, умеющих только нажимать на кнопки
  • 26.12 03:12
  • 1
Малозаметность Су-57 оценили
  • 25.12 22:57
  • 0
Ответ на "Трамп объявил о планах строительства для ВМС США "линейных кораблей" BBG(X)"
  • 25.12 18:54
  • 1
Использование ИИ в политике сравнили с электричеством
  • 25.12 13:18
  • 4
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли
  • 25.12 10:46
  • 1
Трамп объявил о планах строительства для ВМС США "линейных кораблей" BBG(X)
  • 25.12 07:16
  • 0
Комментарий к "Болезненные истины (Die Welt, Германия)", и "Известен новый лидер Европы? Запад должен осознать неотвратимость ядерной эскалации"