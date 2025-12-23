Войти
Истребитель Су-57 впервые совершил полет с новым двигателем

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»
Российский истребитель Су-57 впервые совершил полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177». Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

«Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации (входят в Госкорпорацию Ростех) приступили к летным испытаниям двигателя «изделие 177» в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57», – говорится в сообщении.

В «Ростехе» заявили, что воздушное судно поднял в небо заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев. Полет истребителя прошел штатно согласно полетному заданию.

«Су-57 отлично зарекомендовал себя в реальных боевых условиях и подтвердил, что соответствует требованиям, предъявляемым к авиационным комплексам пятого поколения, в том числе в части стелс-характеристик <…>. Новый двигатель — "изделие 177" — с увеличенной тягой дополнительно усилит летные характеристики и обеспечит значительный задел для дальнейшего совершенствования самолета», – отметили в госкорпорации.

Перспективный двигатель «изделие 177» создавался для использования в воздушных суднах пятого поколения. В сообщении указано, что в двигателе тяга на форсаже составляет 16 000 килограмм-сил. Такой двигатель имеет имеет сниженный расход топлива на всех режимах работы.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу назвал истребитель пятого поколения Су-57 лучшим вариантом только для участия в авиашоу. Автор отмечает, что воздушное судно произвело впечатление на выставке Aero India, но боевые характеристики не впечатляют.

