Войти
Lenta.ru

«Ростех» представит «Сарму» в Саудовской Аравии

250
0
+1
Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех.

«Ростех» представит новую РСЗО «Сарма» на выставке в Саудовской Аравии

«Ростех» представит новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма» в ходе оборонной выставки World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Об этом госкорпорация сообщила в Telegram.

По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, одним из преимуществ машины является высокая мобильность. РСЗО может занять позицию всего за три минуты. Столько же времени требуется на отход.

Машина получила современную автоматизированную систему управления наведением и огнем. «Сарма» способна вести огонь высокоточными ракетами системы «Торнадо-С» и новыми изделиями. За 18 секунд РСЗО способна выпустить шесть снарядов.

Ранее канал «360.ru» сообщил, что «Сарма» способна наносить высокоточные удары и оперативно уходить от ответного огня противника. Система несет шесть снарядов калибра 300 миллиметров. Она легче РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С», которые получили по 12 направляющих.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Продукция
9А52-2 Смерч
Торнадо-С
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"