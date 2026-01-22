Войти
Названо преимущество кочующего «аналога HIMARS» из России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«360.ru»: Высокоточная РСЗО «Сарма» реализует тактику кочующей артиллерии

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма» позволит поражать цели с высокой точностью и оперативно уходить от огня противника. Преимущества российской РСЗО назвал телеканал «360.ru».

Установка на шасси четырехосного грузовика получила шесть направляющих для стрельбы высокоточными снарядами калибра 300 миллиметров. «Сарма» легче РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С», которые несут по 12 направляющих. По этой причине российскую систему иногда называют аналогом американской РСЗО HIMARS.

«Философия "Сармы" в полной мере реализует тактику "кочующей артиллерии" — основы выживания в современных высокоточных конфликтах. Ее легкая платформа позволяет выполнять идеальный цикл: максимально быстрое развертывание из походного положения, точечный удар и немедленный отход», — говорится в публикации.

Ранее в январе военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что «Сарма» превосходит HIMARS по дальности стрельбы. Российские снаряды способны поразить цель на расстоянии до 120 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9А52-2 Смерч
HIMARS
Торнадо-С
