Названы преимущества российской «Сармы» перед HIMARS

Леонков: РСЗО «Сарма» превзойдет HIMARS по дальности стрельбы

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Сарма» превзойдет американскую HIMARS по дальности стрельбы. Преимущества российской РСЗО перед американским аналогом назвал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Российской газетой».

По его словам, обе системы отличаются высокой мобильностью и точностью. HIMARS несет шесть реактивных снарядов семейства GMLRS калибра 227 миллиметров с дальностью до 70 километров, а «Сарма» способна поразить цель на расстоянии до 120 километров. Российская система несет шесть ракет калибра 300 миллиметров.

Издание напомнило, что на вооружении Российской армии уже стоит РСЗО «Торнадо-С», которая может нести 12 снарядов калибра 300 миллиметров. «Сарма» на шасси четырехосного грузовика весит почти вдвое меньше. Это обеспечивает новой РСЗО лучшую мобильность.

Ранее в январе журналист Александр Рогаткин показал ракеты высокоточных РСЗО «Торнадо-С» 9М544 и 9М549. Боеприпасы наводят на цель при помощи системы ГЛОНАСС.