США отправили F-35A в неизвестном направлении

TWZ: ВВС США направили истребители F-35 из Пуэрто-Рико в неизвестном направлении

Военно-воздушные силы (ВВС) США направили истребители пятого поколения F-35A из Пуэрто-Рико по неизвестному направлению. Об этом пишет портал TWZ.

Издание отмечает, что ранее данные самолеты принимали участие в операции США по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По данным портала, группа F-35A пролетела над Атлантическим океаном и была замечена в Португалии.

Конечный пункт следования истребителей, как отмечает TWZ, неизвестен, но, вероятно, им может стать одна из баз ВВС США на Ближнем Востоке. «F-35A станут последними тактическими самолетами, направленными в регион», — говорится в публикации.

Там отмечается, что «истребители F-35A предоставили бы США дополнительные возможности для нанесения ударов по целям в глубине Ирана».

Ранее портал заметил, что американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin подтвердила участие созданного ею беспилотного летательного аппарата RQ-170 Sentinel в операции по свержению Мадуро.

Также в январе обозреватель американского издания 19FortyFive Джек Бакби отметил, что иранские субмарины проекта «Варшавянка» российского производства могут представлять главную угрозу для авианосной ударной группировки Военно-морских сил США в Персидском заливе.