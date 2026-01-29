Войти
В США российский МиГ-41 сочли простой показухой

Фото: U.s. Air Force Graphic / Handout via Reuters
19FortyFive: Самолет МиГ-41 превосходит F-47, но может быть просто показухой

Российский боевой самолет МиГ-41 формально превосходит американский истребитель шестого поколения F-47, однако может быть лишь показухой, поскольку существует только на бумаге. Об этом пишет автор американского журнала 19FortyFive Харрисон Касс.

«Российские официальные лица позиционируют МиГ-41 как революционного преемника МиГ-31 — скорость 4–5 числа Маха, полеты на высотах, близких к космосу, и даже возможность перехвата гиперзвуковых ракет», — пишет обозреватель, отмечая, что концепция самолета действительно отвечает географическим особенностям России.

Автор отмечает, что в современных условиях МиГ-41 больше «похож на стратегический сигнал», чем на перспективный самолет. «Это действительно самолет следующего поколения или просто показуха, оторванная от промышленной реальности?» — задается вопросом обозреватель.

Касс пишет, что у МиГ-41 имеется «99 проблем». Главным препятствием для создания самолета автор назвал двигательную установку, способную работать в экстремальных режимах. «Разработка двигателя для такого самолета, как МиГ-41, вероятно, заняла бы десятилетия», — уверяет обозреватель.

Касс пишет, что МиГ-41 вряд ли появится в ближайшем будущем. «МиГ-41 — это видение того, что Россия хочет создать, но не стоит воспринимать это слишком серьезно», — заключает автор.

В октябре обозреватель американского издания National Security Journal Брент Иствуд заметил, что перспективные американские истребители шестого поколения F-47 и F/A-XX станут кошмаром для российского перехватчика МиГ-41, который, вероятно, представляет собой не более чем концепцию, опережающую возможности современного российского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее автор того же издания Стивен Сильвер допустил, что Россия не сможет создать истребитель шестого поколения МиГ-41 из-за санкций и проблем с промышленностью.

