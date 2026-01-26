Индонезия заказала два фрегата турецкого типа Istanbul

19 января 2026 года катарское оборонно-промышленное объединение Barzan Holdings на проходящей в Дохе в Катаре оборонно-промышленой выставке DIMDEX-2026 подписало соглашение стоимостью около 1 млрд долл с турецкой судостроительной группой Tais Shipyards о строительстве двух фрегатов турецкого типа Istanbul проекта ТF-100 программы MİLGEM для "международного заказчика". Этот заказчик прояснился 20 января, когда Tais Shipyards сообщила о заключении данного контракта на строительство двух указанных фрегатов для ВМС Индонезии, а Barzan Holdings подтвердил заключение контракта с вооруженными силами Индонезии на 1 млрд долл. хотя прямо не указав его содержание.

Головной фрегат F 515 Istanbul проекта ТF-100 программы MİLGEM ВМС Турции (с) Cem Dogut / www.navalnews.com

Индонезия ранее 26 июля 2025 года подписала предварительное соглашение с Tais Shipyards относительно приобретения двух фрегатов типа Istanbul. В заключенном теперь фактическом контрактном соглашении катарский Barzan Holdings будет выступать в качестве головного поставщика этих фрегатов ВМС Индонезии. Предположительно, это сделано для привлечения катарского финансирования данного контракта.

Головной турецкий фрегат F 515 Istanbul национального проекта ТF-100 программы MİLGEM (Millî Gemi - национальный корабль) был построен в Стамбуле на турецкой военно-морской верфи İstanbul Tersane Komutanlığı (Istanbul Naval Shipyard) и был введен в состав ВМС Турции 19 января 2024 года. Первоначально программой MILGEM предусматривалась постройка для ВМС Турции 12 корветов национальной разработки типа Ada (четыре единицы были введены в строй турецкого флота с 2011 по 2019 годы), однако затем было решено заменить в программе следующие после четырех первых (MILGEM-1 - MILGEM-4) корабли этого типа более крупными единицами, разработка которых была начата в Турции - четырьмя, а затем восемью, фрегатами проекта TF-100 (MILGEM-G). Головным подрядчиком по проектированию и строительству всех кораблей программы MILGEM выступает турецкая проектно-конструкторская и закупочная государственная компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret (STM). Фрегаты проекта TF-100 представляют собой по сути увеличенный вариант корветов типа Ada и являются относительно небольшими кораблями для своего класса стандартным водоизмещением 3000 тонн и длиной 113,2 м и шириной 14,4 м.

Три серийных фрегата данного проекта F 516 Izmir, F 517 İçel и F 518 Izmit (корабли MILGEM-6 - MILGEM-8) после нескольких лет лоббистской борьбы были в декабре 2022 года заказаны для ВМС Турции трем турецким частным верфям, составляющим консорциум Tais Shipyards, - соответственно Anadolu Shipyard (ADİK), Sedef Shipyard и Sefine Shipyard, - и официально заложены на них в один день 10 апреля 2023 года. Все три корабля были спущены на воду в 2025 году. 3 января 2024 года турецкий Исполнительный комитет оборонной промышленности (Savunma Sanayii İcra Komitesi - SSIK) утвердил постройку для турецкого флота еще четырех фрегатов типа Istanbul (корабли с MILGEM-9 по MILGEM-12) - F 519 Akdeniz (на верфи ADİK), F 520 Karadeniz (Sedef Shipyard), F 521 Ege (Sefine Shipyard) и F 522 Marmara (также ADİK), которые сейчас находятся в начальной стадии строительства.

Фрегаты типа Istanbul в исполнении для ВМС Турции имеют в составе вооружения четыре четырехконтейнерные пусковые установки турецких противокорабельных ракет Atmaca, 16-зарядную турецкую универсальную пусковую установку MIDLAS (Milli Dikey Atım Sistemi) для размещения зенитных управляемых ракет серии Hisar (SAPAN), 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid (лицензионного производства турецкой компании МКЕК), турецкий 35-мм спаренный зенитный артиллерийский комплекс Aselsan Gokdeniz, две 25-мм дистанционо управляемые артиллерийские установки Aselsan STOP, два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата, вертолет Sikorsky S-70B Seahawk постоянного базирования в ангаре. Радиоэлектронное вооружение тоже в основном турецкого производства.

Следует отметить, что в 2024 году министерство обороны Индонезии также заключило прямой контракт с турецким консорциумом Tais Shipyards на постройку для индонезийского флота двух малых 70-метровых корветов проекта FACM-70 (индонезийское обозначение проекта KCR-70M). Их строительство было начато 30 октября 2024 года на верфи Sefine Shipyard в Алтынова на азиатском побережье Мраморного моря.

В июне 2025 года Barzan Holdings сообщал о заключении контрактов на поставку вооруженным силам Индонезии вооружения и боеприпасов на сумму 5 млрд катарских реалов (1,37 млрд долл), видимо, также выступая фактически в качестве посредника с катарским финансированием, состав поставок неизвестен. 20 января 2026 года на выставке DIMDEX-2026 Barzan Holdings подписал соглашение с индонезийской компанией Republkorp заявленной стоимостью 2,3 млрд долл на "обновление и совершенствование оборонных систем в морской и сухопутной сферах" и на создание в Индонезии совместного предприятия для реализации этих проектов в интересах вооруженных сил Индонезии. Предположительно, основным содержанием этого соглашения стал трехсторонний контракт с Republkorp и южнокорейской компанией Poongsan Corporation о создании в Индонезии завода по производству боеприпасов на основе технологий Poongsan.