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Индонезия заказала два малых корвета в Турции

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30 октября 2024 года на турецкой судостроительной верфи Sefine Shipyard в Алтынова на азиатском побережье Мраморного моря состоялась церемония первой резки стали и начала строительства для военно-морских сил Индонезии головного из двух заказанных малых корветов проекта FACM-70 (индонезийское обозначение проекта KCR-70M). Министерство обороны Индонезии ранее подписало неоглашавшийся контракт на постройку двух кораблей проекта FACM-70 с консорциумом турецких верфей TAIS, в состав которого входит Sefine Shipyard.

Рендерное изображение двух малых корветов проекта FACM-70 (KCR-70M), заказанных ВМС Индонезии турецкому судостроительному консорциуму TAIS (c) TAIS

Проект FACM-70 совместно разработан Sefine Shipyard с другими предприятиями консорциума TAIS. Согласно официальным данным, корабль должен иметь водоизмещение (видимо, стандартное) 850 тонн, длину 70 м, ширину 11,8 м и осадку 2,85 м. Главная энергетическая установка комбинированная дизель-газотурбинная по схеме CODAG с одной форсажной газовой турбиной и двумя дизельными двигателями, с работой на три водомета. Скорость полного хода "более 40" узлов, экономического хода 20 узлов, дальность плавания экономическим ходом 1600 миль, автономность 7 суток. Экипаж 43 человека.

Вооружение корвета, судя по представленным рендерам, должно включать две четырехконтейнерные пусковые установки противокорабельных ракет (видимо, турецких Roketsan Atmaca), 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Oto Super Rapid и, предположительно, два 12,7-мм дистанционно управляемых пулеметных боевых модуля Aselsan STAMP. Основная часть радиоэлектронного вооружения и оборудования, вероятно, должна быть турецкого производства. На более ранних рендерах проекта FACM-70 на корме изображался также турецкий 35-мм двухствольный зенитный артиллерийский комплекс Aselsan Gokdeniz, однако судя по использованному на церемонии 30 октября изображению индонезийских кораблей, он на них не будет установлен.

Раннее рендерное изображение малого корвета проекта FACM-70 разработки турецкого судостроительного консорциума TAIS (c) TAIS

Церемония первой резки стали и начала строительства на турецкой судостроительной верфи Sefine Shipyard для ВМС Индонезии головного из двух заказанных малых корветов проекта FACM-70 (индонезийское обозначение проекта KCR-70M). Алтынова, 30.10.2024 (с) Achmad Rizal Purnama / defense-studies.blogspot.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Турция
Компании
Aselsan
Leonardo
Roketsan
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