Войти
Lenta.ru

Эффективность Patriot против «Орешника» оценили

337
0
0
Фото: Kuba Stezycki / Reuters
Фото: Kuba Stezycki / Reuters.

Эксперт Степанов: «Орешник» выявил бессилие Patriot перед гиперзвуковым оружием

Применение российской ракеты «Орешник» в ходе специальной военной операции выявило бессилие американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot перед гиперзвуковыми снарядами, считает военный эксперт Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Александр Степанов. Об этом сообщает ТАСС.

По оценке эксперта, скорость ракеты-перехватчика PAC-3 системы Patriot составляет чуть более шести тысяч километров в час, что более чем в два раза меньше развиваемой боевыми блоками «Орешника», в связи с чем западные системы ПВО «не способны эффективно противодействовать российскому гиперзвуковому оружию».

Степанов заключил, что использование Россией подобного оружия меняет «физику» ПВО и бросает западному военно-промышленному комплексу сложный технологический вызов.

Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что Российскую ракету «Орешник» способна перехватить только одно в мире оружие — российская система ПВО С-500.

Также в январе журнал Military Watch Magazine сообщил, что то обстоятельство, что ракета «Орешник» с шестью боевыми частями в неядерном оснащении в случае ее применения из российской Арктики способна за считанные минуты поразить континентальную часть США, означает, что Россия раньше Соединенных Штатов реализовала программу, предполагающую способность нанести неядерный удар по территории потенциального противника в течение часа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
С-500
Проекты
Арктика
ГЗЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 13:09
  • 2
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 14.01 12:22
  • 13376
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.01 10:35
  • 46
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 05:30
  • 6
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне
  • 13.01 15:31
  • 6
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 13.01 14:55
  • 5
Стали известны подробности об уничтожившем украинский F-16 российском С-300
  • 13.01 12:43
  • 1
Российская гиперзвуковая ракета стала первым испытанием для нового немецкого противоракетного щита (Die Welt, Германия)
  • 13.01 09:04
  • 1
Жиль Грессани, эксперт по вопросам геополитики: "Доктрину Трампа можно выразить одним понятием: реколонизация" (Le Monde, Франция)
  • 13.01 08:55
  • 1
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16
  • 13.01 07:30
  • 33
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки