Войти
Lenta.ru

В США разочаровались российским Су-57

565
0
0
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости.

TNI: Российский истребитель пятого поколения Су-57 оказался разочарованием

Российские истребители пятого поколения Су-57 оказались разочарованием, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Харрисон Касс.

«Российская программа создания истребителей преследует цели мирового уровня. Однако ей не хватает возможностей мирового уровня», — говорится в публикации.

Утверждается, что российская сторона произвела около 30 самолетов Су-57, тогда как американская выпустила более 1000 истребителей F-35.

Автор отмечает, что, кроме России, только США, Китай и Европа способны создавать современные боевые самолеты. При этом лидерами в гонке за истребители шестого поколения обозреватель считает Вашингтон и Пекин.

Ранее газета «Известия» допустила, что первый полет российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 (Checkmate) может состояться в 2026 году.

В декабре глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что истребители пятого поколения Су-57, которые применяют в ходе специальной военной операции, успешно обходят радиолокационные станции противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Checkmate
F-35
ПАК ФА
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.01 13:09
  • 2
Казахстан планирует организовать производство турецкого легкого танка "Тулпар"
  • 14.01 12:22
  • 13376
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.01 10:35
  • 46
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 14.01 05:30
  • 6
Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию
  • 14.01 03:22
  • 1
Стартап из США планирует построить отели на Луне
  • 13.01 15:31
  • 6
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 13.01 14:55
  • 5
Стали известны подробности об уничтожившем украинский F-16 российском С-300
  • 13.01 12:43
  • 1
Российская гиперзвуковая ракета стала первым испытанием для нового немецкого противоракетного щита (Die Welt, Германия)
  • 13.01 09:04
  • 1
Жиль Грессани, эксперт по вопросам геополитики: "Доктрину Трампа можно выразить одним понятием: реколонизация" (Le Monde, Франция)
  • 13.01 08:55
  • 1
Командир дивизиона ЗРК рассказал, как ПВО сбила истребитель F-16
  • 13.01 07:30
  • 33
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 13.01 01:18
  • 1
МИД КНР призвал США не прикрывать интересы в Арктике защитой от Китая и России
  • 12.01 23:33
  • 3
О России и Иране - в свете последних событий
  • 12.01 18:23
  • 1
Противник утверждает, что ВС РФ начали применять БПЛА «Герань-5»
  • 12.01 18:16
  • 1
Удар «пустой болванкой Орешника»: стоит ли переживать о том, что без взрывчатки