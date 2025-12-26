Войти
Малозаметность Су-57 оценили

677
1
0
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

Чемезов: Истребитель Су-57 успешно обходит радары в ходе СВО

Истребители пятого поколения Су-57, которые применяют в ходе СВО, успешно обходят радиолокационные станции противника. Малозаметность самолета оценил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«По крайней мере, наши военные довольны. Он очень хорошо обходит всевозможные заграждения, я имею в виду радары, РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы — прим. «Ленты.ру»)», — сказал он перед заседанием Государственного совета, посвященного вопросам подготовки кадров для российской экономики.

Чемезов подчеркнул, что госкорпорация получает обратную связь по применяемой в зоне СВО технике. Разработки совершенствуют с учетом пожеланий военных.

Ранее в декабре журнал The National Interest писал, что одним из главных преимуществ Су-57 остается сверхманевренность, которая повышает боевую эффективность истребителя.

В том же месяце генеральный конструктор — директор ОКБ имени Архипа Люльки Евгений Марчуков сообщил, что первый полет Су-57 с новым двигателем «изделие 177» ознаменовал начало летных испытаний.

1 комментарий
№1
26.12.2025 03:12
Благодаря китайцам весь МИР завален ПЗРК, наш вариант истребителя может летать ниже 50 м и это прячет его от всех РЛС и ЗРК Запада, включая переносные ЗРК. ОДКашники смогут оснастить всех наших Су ГТД с УВТ для полетов на малых высотах Теперь Самара просто обязана НК-32 с тоже управляевым вектором тяги.
Индийцы мазуту испытали для стелс истребителей в виде покраски.
0
Сообщить
