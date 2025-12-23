Спущен на воду головной саудовский фрегат типа MMSC

16 декабря 2025 года на верфи американского судостроительного предприятия Fincantieri Marinette Marine (в составе Fincantieri Marine Group, контролируемой итальянской группой Fincantieri) в Маринетте (штат Висконсин) состоялась церемония спуска на воду головного строящегося для ВМС Саудовской Аравии фрегата (многоцелевого надводного боевого корабля) Saud (бортовой номер "820") нового типа MMSC (Multi-Mission Surface Combatant) в рамках программы Tuwaiq. MMSC представляет собой многоцелевой корабль на основе проекта американских "литторальных" боевых кораблей LCS типа Freedom (разработки корпорации Lockheed Martin), серийное строительство которых Fincantieri Marinette Marine ранее в количестве 19 единиц осуществило для ВМС США.

Головной строящийся для ВМС Саудовской Аравии фрегат (многоцелевой надводный боевой корабль) Saud (MMSC-1, бортовой номер "820") нового типа MMSC (Multi-Mission Surface Combatant) на американском судостроительном предприятии Fincantieri Marinette Marine перед спуском на воду в ходе церемонии имянаречения. Маринетт (США), 13.12.2025 (с) Fincantieri Marine Group

В октябре 2015 года правительство США одобрило поставку Саудовской Аравии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж (FMS) четырех кораблей типа MMSC, а также связанных оборудования, вооружения, ракетного боезапаса и услуг общей стоимостью до 11,25 млрд. долл. Реализация данной продажи осуществляется в рамках саудовской программы Tuwaiq, предусматривающей не только приобретение четырех кораблей типа MMSC и вооружения для них, но и создание в Саудовской Аравии для них системы базирования (в военно-морской базе имени Короля Абдул-Азиза в Эль-Джубайле), технического обслуживания и подготовки личного состава. Межправительственное соглашение о постройке четырех кораблей типа MMSC и осуществлении программы Tuwaiq было финализовано сторонами в 2017 году, ввод их в строй саудовского флота был запланирован на 2025-2028 годы, однако сейчас сдача головного корабля Saud перенесена на май 2028 года, и, скорее всего, будет отсрочена еще более. В течении 2018 года Lockheed Martin как генеральный подрядчик получила три контракта министерства обороны США по линии FMS общей стоимостью 1,214 млрд долл на разработку технического проекта, рабочей документации и начало строительства кораблей типа MMSC для Саудовской Аравии. В декабре 2019 года Lockheed Martin получила еще один контракт министерства обороны США по линии FMS стоимостью 1,956 млрд долл на разработку рабочего проекта и строительство четырех этих кораблей на верфи Fincantieri Marinette Marine.

Церемония первой резки стали и начала строительства головного корабля Saud (MMSC-1) состоялась на верфи Fincantieri Marinette Marine 29 октября 2019 года, церемония официальной закладки Saud была произведена в мае 2021 года. 27 октября 2025 года Saud был выведен из эллинга верфи, 13 декабря была произведена церемония имянаречения корабля саудовским флотом и теперь головной корабль в достаточно высокой степени готовности спущен на воду. Официальная закладка второго корабля Fahd (MMSC-2, бортовой номер "822") была произведена на Fincantieri Marinette Marine 13 октября 2022 года. Следующие два корабля сейчас находятся в начальной стадии строительства. Все четыре корабля должны войти в состав Восточного флота ВМС Саудовской Аравии, дислоцированного в Красном море.

От американских кораблей LCS типа Freedom саудовские корабли типа MMSC отличаются более мощным проектным вооружением. Корабль типа MMSC имеет полное водоизмещение 3600 тонн, наибольшую длину 118,6 м, ширину 17,6 м и осадку 4,3 м. Комбинированная дизель-газотурбинная энергетическая установка (отличающаяся по комплектации от кораблей типа Freedom, точный состав неизвестен) должна обеспечить достаточно умеренную скорость полного хода 30 узлов. Дальность плавания 5000 миль экономическим ходом 10 узлов. Экипаж 101 человек, включая авиагруппу.

Корабль типа MMSC должен быть оснащен двумя четырехконтейнерными пусковыми установками противокорабельного ракетного комплекса и восемью универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41. Первоначально планировалось, что корабли будут оснащены противокорабельным ракетным комплексом RGM-84 Harpoon Block II (согласно официальному американскому уведомлению 2015 года, всего с кораблями MMSC предполагалась продажа Саудовской Аравии 48 ракет Boeing RGM-84 Harpoon Block II - 32 для установки на корабли и 16 учебных) и зенитными управляемыми ракетами средней дальности Raytheon RIM-162D Evolved Sea Sparrow Missiles (ESSM) - по четыре ракеты в каждой ячейке пусковой установки Mk 41, суммарно 32 ЗУР на корабль (всего предполагалась продажа 532 ЗУР ESSM - 128 для установки на корабли, 384 запасные и 20 учебных). Однако по последним данным, вместо Harpoon Block II и ESSM саудовские корабли будут оснащены, соответственно, противокорабельными ракетами Kongsberg NSM и европейскими зенитными управляемыми ракетами MBDA CAMM (размещаемыми по три в каждой ячейке пусковой установки Mk 41 через переходник MBDA ExLS - то есть суммарный боекомплект составит 24 ракеты САММ).

Кроме того, в состав вооружения корабля типа MMSC должна входить одна 11-зарядная пусковая установка Mk 15 Mod 31 зенитного ракетного комплекса самообороны SeaRAM (всего предполагалась продажа пяти ПУ, в том числе одной запасной), к которым предполагалась продажа 188 ЗУР Raytheon RIM-116C Block II Rolling Airframe Missiles (RAM) (в том числе 44 для установки на корабли, 132 запасных и 12 учебных); одна 57-мм автоматическая универсальная артиллерийская установка BAE Systems Bofors Mk 110; четыре 20-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки KNDS (Nexter) Narhwal, до десяти 12,7-мм пулеметов и два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата Mk 32 для противолодочных торпед.

Радиоэлектронное вооружение корабля типа MMSC будет включать АСБУ Lockheed Martin COMBATSS-21, РЛС общего обнаружения Hensoldt TRS-4D, комбинированную систему управления огнем Saab Ceros 200, буксируемую активно-пассивную ГАС (Compact Low Frequency Active Passive Variable Depth Sonar - видимо, серии Thales СAPTAS), станцию радиотехнической разведки и РЭБ Argon ST/Boeing WR-2000, комплекс выстреливаемых помех Lockheed Martin Automatic Launch of Expendables (ALEX), cистему противоторпедной защиты AN/SLQ-25А Nixie, комплекс связи Rockwell Collins AN/ARC-210, аппаратуру передачи данных систем Link 16, Automated Digital Network System (ADNS) и Combined Enterprise Regional Information Exchange System (CENTRIXS), систему государственного опознавания Northrop Grumman UPX-29 (Mode 4 и Mode 5), помехозащищенный приемник навигационной системы L-3 Communications Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM).

На корабле типа MMSC обеспечивается постоянное базирование двух многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) MH-60R Seahawk. По отдельному соглашению 2015 года по линии FMS стоимостью 1,9 млрд долл Саудовская Аравия в 2018-2019 годах получила десять корабельных вертолетов MH-60R. Cаудовские вертолеты МН-60R должны были получить на вооружение управляемые ракеты AGM-114 Hellfire; 70-мм корректируемые ракеты ВАЕ Systems APKWS II и противолодочные торпеды Raytheon Mk 54 LHT калибра 324 мм.

Проектный вариант облика корабля типа MMSC (Multi-Mission Surface Combatant) для ВМС Саудовской Аравии на 2021 год (с) Lockheed Martin