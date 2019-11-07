Начата постройка первого многоцелевого боевого корабля типа MMSC для Саудовской Аравии

29 октября 2019 года на верфи американского судостроительного предприятия Fincantieri Marinette Marine (контролируемого итальянской группой Fincantieri) в Маринетте (штат Висконсин) состоялась церемония первой резки стали для головного многоцелевого надводного боевого корабля (корвета) MMSC (Multi-Mission Surface Combatant) под названием Saud для ВМС Саудовской Аравии. MMSC представляет собой многоцелевой корабль на основе проекта американских "литторальных" боевых кораблей LCS типа Freedom (разработки корпорации Lockheed Martin), серийное строительство которых Fincantieri Marinette Marine ведет для ВМС США.

Церемония первой резки стали для головного многоцелевого надводного боевого корабля (корвета) типа MMSC (Multi-Mission Surface Combatant) под названием Saud для ВМС Саудовской Аравии на верфи американского судостроительного предприятия Fincantieri Marinette Marine в Маринетте, 29.10.2019 (с) Fincantieri Marinette Marine

Напомним, что в октябре 2015 года правительство США одобрило поставку Саудовской Аравии по линии программы межправительственных иностранных военных продаж (FMS) четырех кораблей типа MMSC, а также связанных оборудования, вооружения, ракетного боезапаса и услуг общей стоимостью до 11,25 млрд. долл. Межправительственное соглашение о постройке четырех кораблей типа MMSC было финализовано сторонами в 2017 году, ввод их в строй саудовского флота ожидается в 2025-2028 годах. В течении 2018 года Lockheed Martin получила три контракта министерства обороны США по линии FMS общей стоимостью 1,214 млрд долл на разработку технического проекта, рабочей документации и начало строительства кораблей типа MMSC для Саудовской Аравии. Помимо головного корабля Saud, церемония начала постройки которого состоялась 29 октября 2019 года, Fincantieri Marinette Marine должна начать строительство еще двух кораблей в 2020 году, и одного - в 2021 году.

Данные четыре корабля должны войти в состав Восточного флота ВМС Саудовской Аравии, дислоцированного в Красном море.

От американских кораблей LCS типа Freedom саудовские корабли типа MMSC отличаются более мощным проектным вооружением. Корабль типа MMSC должен быть оснащен двумя четырехконтейнерными пусковыми установками противокорабельного ракетного комплекса RGM-84 Harpoon Block II (согласно официальному американскому уведомлению 2015 года, всего с кораблями MMSC предполагалась продажа Саудовской Аравии 48 ПКР Boeing RGM-84 Harpoon Block II - 32 для установки на корабли и 16 учебных); восемью универсальными вертикальными пусковыми установками Mk 41, в каждой ячейке будут размещены по четыре ЗУР средней дальности Raytheon RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missiles (ESSM) - суммарно 32 зУР на корабль (всего предполагается продажа 532 ЗУР ESSM - 128 для установки на корабли, 384 запасные и 20 учебных), одной 11-зарядной пусковой установкой Mk 15 Mod 31 зенитного ракетного комплекса самообороны SeaRAM (всего предполагается продажа пяти ПУ, в том числе одной запасной), к которым предполагается продажа 188 ЗУР Raytheon RIM-116C Block II Rolling Airframe Missiles (RAM) (в том числе 44 для установки на корабли, 132 запасных и 12 учебных); одной 56-мм автоматической универсальной артиллерийской установкой BAE Systems Bofors Mk 3; двумя 20-мм дистанционно управляемыми артиллерийскими установками Nexter Narhwal, десятью 12,7-мм пулеметами и двумя 324-мм трехтрубными торпедными аппаратами Mk 32 для противолодочных торпед.

Радиоэлектронное вооружение корабля типа MMSC будет включать АСБУ Lockheed Martin COMBATSS-21, РЛС общего обнаружения Hensoldt TRS-4D, комбинированную систему управления огнем Saab Ceros 200, буксируемую активно-пассивную ГАС (Compact Low Frequency Active Passive Variable Depth Sonar - видимо, серии Thales СAPTAS), станцию радиотехнической разведки и РЭБ Argon ST/Boeing WR-2000, комплекс выстреливаемых помех Lockheed Martin Automatic Launch of Expendables (ALEX), cистему противоторпедной защиты AN/SLQ-25А Nixie, комплекс связи Rockwell Collins AN/ARC-210, аппаратуру передачи данных систем Link 16, Automated Digital Network System (ADNS) и Combined Enterprise Regional Information Exchange System (CENTRIXS), систему государственного опознавания Northrop Grumman UPX-29 (Mode 4 и Mode 5), помехозащищенный приемник навигационной системы L-3 Communications Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM).

На корабле типа MMSC обеспечивается постоянное базирование двух многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) MH-60R Seahawk. По отдельному соглашению 2015 года по линии FMS стоимостью 1,9 млрд долл Саудовская Аравия в 2018-2019 годах получила десять корабельных вертолетов MH-60R. Cаудовские вертолеты МН-60R должны получить на вооружение управляемые ракеты AGM-114 Hellfire; 70-мм корректируемые ракеты ВАЕ Systems APKWS II и противолодочные торпеды Raytheon Mk 54 LHT калибра 324 мм.

Облик заказанных Саудовской Аравией в США многоцелевых надводных боевых кораблей (корветов) типа MMSC (Multi-Mission Surface Combatant) (с) Lockheed Martin

Представленная Lockheed Martin модель заказанных Саудовской Аравией в США многоцелевых надводных боевых кораблей (корветов) типа MMSC (Multi-Mission Surface Combatant) (с) Chris Cavas / twitter.com/CavasShips