Войти
Lenta.ru

ВКС России получат больше Су-57

582
0
+1
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

ОАК нарастит объемы поставок истребителей Су-57 в войска

Воздушно-космические силы (ВКС) России получат больше истребителей пятого поколения Су-57. О наращивании объемов поставок сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в Telegram.

«Объединенная авиастроительная корпорация в настоящее время реализует программу по расширению производственных мощностей. Это позволит нарастить объемы поставок истребителя в войска», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что наращивание объемов выпуска также позволит активно предлагать экспортный Су-57Э зарубежным заказчикам.

В ноябре стало известно, что госкорпорация «Ростех» представила экспортный Су-57Э с плоским соплом на Dubai Airshow 2025.

В мае представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России рассказал, что первый иностранный заказчик приступит к эксплуатации Су-57Э в 2025 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 11:52
  • 12406
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.12 02:01
  • 1
Комментарий к ""Новый фронт". Что начинается на северных границах России"
  • 23.12 01:39
  • 0
Комментарий к "Экс-консультант Трампа: тоннель между США и Россией построить реально"
  • 23.12 00:04
  • 2
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 16:10
  • 1
Построен первый импортозамещённый самолёт Ту-214
  • 22.12 13:56
  • 2
Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
  • 21.12 13:37
  • 7
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 21.12 12:07
  • 5
Китай приступил к строительству четвертого авианосца
  • 21.12 08:35
  • 2765
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 07:47
  • 1
В Индонезии проведена презентация самолета Як-130
  • 20.12 23:39
  • 0
Комментарий к "Жизнь не будет прежней: 2026"
  • 20.12 22:15
  • 0
И еще о ПВО - по аналогии с флотом.