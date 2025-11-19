Россия показала Су-57Э с плоским соплом

«Ростех» на выставке в Дубае показал истребитель Су-57Э с плоским соплом

«Ростех» на выставке Dubai Airshow 2025, которая с 17 по 21 ноября проходит в Дубае (ОАЭ), показал экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57 с плоским соплом. Об этом сообщается в Telegram-канале госкорпорации.

«Во-первых, плоское сопло призвано дополнительно снизить заметность самолета в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Во-вторых, это красиво», — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал AviaNews заметил, что Объединенная авиастроительная корпорация на Dubai Airshow 2025 показала Су-57Э с «Изделием 30» — авиационным турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-51Ф1 — силовым агрегатом «второго этапа».

В ноябре 2024-го Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал снимок Су-57 с АЛ-51Ф1.

Тогда же Объединенная двигателестроительная корпорация показала новый двигатель для боевых самолетов на международной выставке Airshow China 2024 (Китай).