Войти
Lenta.ru

Иностранный заказчик приступит к эксплуатации Су-57Э

367
0
0
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

ФСВТС РФ: Иностранный заказчик приступит к эксплуатации Су-57Э в 2025 году

Первый иностранный заказчик приступит к эксплуатации истребителя пятого поколения Су-57Э российского производства в 2025 году. Об этом со ссылкой на Федеральную служу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ сообщает ТАСС.

«Первый иностранный заказчик Су-57Э в 2025 году уже приступит к эксплуатации этого самолета», — заявили представители организации на полях оборонной выставки MILEX 2025, которая с 21 по 24 мая проходит в Минске.

Ранее «Рособоронэкспорт» сообщил, что в рамках международной выставки авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025, которая будет проходить с 20 по 24 мая в Малайзии, представят экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57.

В апреле американский журнал The National Interest заметил, что Воздушно-космические силы России получили два усовершенствованных истребителя пятого поколения Су-57.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 13:28
  • 1
В США рассказали о завершении эпохи «Жнеца»
  • 23.05 13:04
  • 2
Будущее за тяжелыми "противоснарядными" БМП весом в 55 тонн
  • 23.05 12:58
  • 1
Объемы производства бронетехники в России стабильно увеличиваются
  • 23.05 12:08
  • 2
Нестабильность, созданная Трампом, дает Путину шанс нанести удар (The Times, Великобритания)
  • 23.05 12:06
  • 2
"Рособоронэкспорт": модернизация МиГ-29 и БМП-2 – крупнейшие совместные проекты с ВПК Белоруссии
  • 23.05 11:28
  • 1
Подаренный Катаром Дональду Трампу президентский Boeing 747-8 потребует сотни миллионов долларов и пять лет доработок
  • 23.05 10:11
  • 8978
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.05 02:46
  • 1
В Севастополе разработали СВЧ-микросхему для систем с АФАР
  • 23.05 02:39
  • 1
Американские ведомые дроны полетят летом
  • 23.05 02:03
  • 1
Ответ на "В США назвали причину неэффективности танков Abrams на Украине"
  • 22.05 23:28
  • 0
По поводу "Су-35С, Су-57М1, КС-172… Российские ВКС в новую эпоху господства в воздухе (infoBRICS, Китай)"
  • 22.05 21:17
  • 0
Ответ на "Трамп резко изменил курс в отношении России: Москва получит все что хотела (The New York Times, США)""
  • 22.05 21:07
  • 13
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 22.05 20:34
  • 4
Су-35С, Су-57М1, КС-172… Российские ВКС в новую эпоху господства в воздухе (infoBRICS, Китай)
  • 22.05 11:24
  • 1
В США назвали причину неэффективности танков Abrams на Украине