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Российский Су-57Э представят в Малайзии

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Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

«Рособоронэкспорт» представит в Малайзии истребитель Су-57Э

В рамках международной выставки авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025, которая будет проходить с 20 по 24 мая в Малайзии, будет представлена экспортная версия российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом со ссылкой на компанию «Рособоронэкспорт» сообщает ТАСС.

«Основная тематика выставки — авиационная составляющая. В этом сегменте компания презентует новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который заинтересует как представителей Королевских ВВС Малайзии, так и других стран Юго-Восточной Азии», — заявили в компании.

Преимуществом Су-57 перед конкурентами в «Рособоронэкспорте» назвали успешный опыт участия российского самолета в реальных боевых действиях с противником, использующим современные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Также на мероприятии будут представлены, в частности, истребители Су-35C и Су-30СМ, транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) и вертолеты Ка-52Э, Ми-28НМЭ и Ми-171Ш.

В апреле американский журнал The National Interest (TNI) заметил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получили два усовершенствованных истребителя пятого поколения Су-57.

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