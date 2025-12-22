Войти
Техносфера

В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния

301
1
+1
Исследовательская микросхема
Исследовательская микросхема во время статистических исследований матриц устройств памяти на основе HfO2 .
Источник изображения: Журнал «За науку» МФТИ

В лаборатории функциональных материалов и устройств для наноэлектроники Московского Физтеха в 2025 году завершили испытания промышленных прототипов энергонезависимой памяти на основе сегнетоэлектрического оксида гафния (HfO₂), созданных совместно с российскими разработчиками микросхем и полупроводниковыми производствами. О чем идет речь?

Эта российская разработка направлена на создание конкурентоспособного решения для микроэлектроники, сочетающего высокую скорость, низкое энергопотребление и значительный ресурс перезаписи. Сразу стоит заметить, что проект имеет достаточно большие сроки и относится именно к разработкам собственных российских технологий, важных для будущего нашей микроэлектроники.

Традиционная сегнетоэлектрическая память (FRAM) на основе перовскитных материалов не получила широкого распространения из-за технологической несовместимости с кремниевыми процессами и ограничений по масштабированию. Перелом произошел в 2011 году с открытием сегнетоэлектрических свойств в легированном оксиде гафния — материале, уже используемом в качестве подзатворного диэлектрика в КМОП-транзисторах. Это позволило интегрировать сегнетоэлектрические элементы в существующие техпроцессы.

В МФТИ работы начались в 2014 году, когда группой под руководством Андрея Маркеева были получены первые сверхтонкие (2,5 нм) сегнетоэлектрические пленки HfO₂-ZrO₂ методом атомно-слоевого осаждения.


Подготовка к росту тонкопленочного слоя сегнетоэлектрического HfO2 на пластину кремния диаметром 200 мм методом атомно-слоевого осаждения в лаборатории Андрея Маркеева Центра коллективного пользования уникальным научным оборудованием в области нанотехнологий МФТИ.
Источник: Станислав Любаускас, пресс-служба РНФ

Дальнейшие исследования сосредоточились на трех основных архитектурах: 1) памяти на конденсаторах (FRAM), 2) на транзисторах (FeFET) и на 3) туннельных переходах.

Каждая из них обладает специфическими преимуществами. FeFET, например, обеспечивает недеструктивное считывание, высокую плотность (~10 Гбит) и на порядки больший ресурс перезаписи по сравнению с флеш-памятью. Туннельные переходы, кроме того, проявляют мемристорные свойства, что открывает перспективы для создания нейроморфных вычислительных систем.

Основные усилия коллектива были направлены на оптимизацию ключевых параметров для перехода от лабораторных образцов к промышленным изделиям. Исследования включали изучение микроскопических механизмов переключения поляризации, природы наноразмерных доменов, а также эффектов деградации. К 2021 году были разработаны физические принципы повышения надежности устройств, что позволило перейти к созданию опытных образцов.

Практическая реализация технологии потребовала кооперации с промышленными партнерами при поддержке Фонда перспективных исследований. В рамках совместного проекта с НИИМЭ, НИИИС и ПАО «Микрон» отработали цикл изготовления, включающий рост сегнетоэлектрических слоев в МФТИ и дальнейшую обработку на промышленных линиях.

В результате был создан и испытан в 2025 году функциональный прототип микросхемы памяти. Хотя его емкость и характеристики требуют дальнейшего улучшения, продемонстрирована принципиальная возможность промышленного производства.


Принципиальная схема проведенного синхротронного эксперимента по измерению распределения электрического потенциала в наноразмерных слоях сегнетоэлектрического HfO2-ZrO2.
Источник: tehnoomsk.ru

Специально созданный прототип ячейки памяти был помещен в сверхвысоковакуумную камеру электронного спектрометра, при этом он был подключен к аппаратуре, контролирующей ее электрическое состояние и позволяющий переключать направление поляризации прямо под рентгеновским пучком. При скользящем (~0,5 градуса) падении сфокусированного рентгеновского излучения на поверхность ячейки можно добиться появления стоячей волны рентгена в структуре. Возбужденные этой волной фотоэлектроны фиксировались энергоанализатором, и сканирование по углу позволило восстановить профиль электрического потенциала по глубине слоя оксида гафния толщиной 10 нм.


Работы планируется завершить в 2026 году. Успех проекта позволит создавать в нашей стране собственные перспективные технологии памяти, востребованные для интернета вещей, портативной электроники и нейроморфных вычислений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФПИ
Проекты
Наноиндустрия
1 комментарий
№1
22.12.2025 02:30
Налицо необходимость в редкоземельных металлах.Это промышленность, в которой мы пока не лидеры.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 05:14
  • 12385
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 02:30
  • 1
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
  • 21.12 13:37
  • 7
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 21.12 12:07
  • 5
Китай приступил к строительству четвертого авианосца
  • 21.12 08:35
  • 2765
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 07:47
  • 1
В Индонезии проведена презентация самолета Як-130
  • 20.12 23:39
  • 0
Комментарий к "Жизнь не будет прежней: 2026"
  • 20.12 22:15
  • 0
И еще о ПВО - по аналогии с флотом.
  • 20.12 13:26
  • 2
Кабмин подготовил индикаторы повышения уровня технологического развития
  • 20.12 06:55
  • 0
Комментарий к "Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО"
  • 20.12 02:51
  • 0
Комментарий к двум статьям на тему принятия на вооружения ГЗ "Dark Eagle"
  • 20.12 01:03
  • 0
Комментарий к "С-400 или F-35. Почему Турция хочет вернуть России зенитные комплексы?"